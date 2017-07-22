Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике планеты и привычному укладу жизни людей. Из-за вируса массовые мероприятия стали попросту опасными и многие мировые технологические выставки были отменены. Надежды оставались лишь на на Computex 2020 и несколько других мероприятий, но этим надеждам, похоже, не суждено сбыться.
Тайвань, где проходит Computex, быстро справилась с вирусом. В стране переболело всего 443 человека, поэтому надежды на проведение мероприятия сохранялись, пусть и в несколько урезанном формате. Затем его перенесли на сентябрь и планировали минимизировать количество гостей из-за границы. Но в таком случае теряется практический смысл мероприятия, главное преимущество которого в том, что оно международное.
Тем не менее, большинство крупнейших производителей оборудования были настроены скептически по-поводу возможности проведения Computex 2020 в сентябре, в том числе из-за урезанного формата проведения. Выставка бы попросту не оправдала вложенных в нее инвестиций.
Кроме того, показателен и пример сентября 2003 года, когда мир поразила вспышка атипичной пневмонии. Тогда Computex состоялась, но не имела особого успеха. В этом году мероприятие не состоится и теперь остается лишь ждать июня 2021 года.
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