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Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata

12 июня 2020, 16:06


Японская корпорация Capcom, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей компьютерных видеоигр, объявила о начале разработки новой научно-фантастической игры нового поколения под названием Pragmata. Игра будет разрабатываться для ПК и игровых консолей следующего поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X.

Анонс новой игры состоялся на мероприятии, посвященной выпуску новой модели PlayStation 5. Мероприятие так и называлось - PlayStation 5 Future of Gaming.

Пока о будущей игре известно совсем мало. Но кое-какая информация все-таки успела просочиться в массы.

Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata


Например, Capcom сообщила, что собирается в полной мере проработать и применять в сюжете ряд технологий нового поколения. Например, метод стремительного перемещения в пространстве между двумя, сильно удаленными между собой точками, иногда на миллионы километров. Для этого будет применяться принцип трассировки лучей, чем то похожий на телепортацию.




Ожидается, что новые приемы и технологии позволят существенно обновить игровой процесс и экспириенс, создать действительно захватывающий, новый геймерский опыт.



О других подробностях пока не сообщалось. Это неудивительно, потому что выпуск будущей игры намечен на 2022 год.

Зато уже объявлено, что отдельные детали сюжета и игрового процесса будут объявлены в следующем году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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