Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata
12 июня 2020, 16:06
Японская корпорация Capcom, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей компьютерных видеоигр, объявила о начале разработки новой научно-фантастической игры нового поколения под названием Pragmata. Игра будет разрабатываться для ПК и игровых консолей следующего поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X.
Анонс новой игры состоялся на мероприятии, посвященной выпуску новой модели PlayStation 5. Мероприятие так и называлось - PlayStation 5 Future of Gaming.
Пока о будущей игре известно совсем мало. Но кое-какая информация все-таки успела просочиться в массы.
Например, Capcom сообщила, что собирается в полной мере проработать и применять в сюжете ряд технологий нового поколения. Например, метод стремительного перемещения в пространстве между двумя, сильно удаленными между собой точками, иногда на миллионы километров. Для этого будет применяться принцип трассировки лучей, чем то похожий на телепортацию.
Ожидается, что новые приемы и технологии позволят существенно обновить игровой процесс и экспириенс, создать действительно захватывающий, новый геймерский опыт.
О других подробностях пока не сообщалось. Это неудивительно, потому что выпуск будущей игры намечен на 2022 год.
Зато уже объявлено, что отдельные детали сюжета и игрового процесса будут объявлены в следующем году.
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