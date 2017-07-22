G. SKILL представила новые комплекты памяти DDR4 под названием Trident Z Royal, которые представлены модулями на 8 ГБ и 16 ГБ до DDR4-4400 и имеют низкую задержку CL17-18-18-38. Новые модули разработаны с помощью микросхем Samsung B-die и предназначены для новейшей платформы Intel Z490 для достижения более высокой производительности при создании игр и контента.
Поскольку общая емкость памяти 32 ГБ становится стандартом для игровых ПК и высокопроизводительных ПК-сборок, G. SKILL признает важность экстремальной производительности конфигураций набора памяти 16 ГБ x2. Именно поэтому, бренд и принял решение выпустить на рынок новые наборы памяти DDR4-4400 CL17-18-18-38 с емкостью 32 ГБ (16 ГБ x2 ).
На фотографиях ниже можно увидеть результаты тестирования новинки на материнской плате MSI MPG Z490 GAMING PLUS с процессором Intel Core i5-10600K.
Кроме того, тот же комплект памяти тестировался на материнской плате ASRock Z490 AQUA и процессоре Intel Core i9-10900K. Результаты также видны на скриншоте ниже.
Как видно на скриншоте ниже, комплект памяти проверен и на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA, основанной на чипсете Intel Z490, с процессором Intel Core i9-10900K.
Набору памяти Trident Z Royal появятся в продаже в третьем квартале текущего года.
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