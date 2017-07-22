РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490

12 июня 2020, 16:20




G. SKILL представила новые комплекты памяти DDR4 под названием Trident Z Royal, которые представлены модулями на 8 ГБ и 16 ГБ до DDR4-4400 и имеют низкую задержку CL17-18-18-38. Новые модули разработаны с помощью микросхем Samsung B-die и предназначены для новейшей платформы Intel Z490 для достижения более высокой производительности при создании игр и контента.

G. SKILL представила новые модули памяти


Поскольку общая емкость памяти 32 ГБ становится стандартом для игровых ПК и высокопроизводительных ПК-сборок, G. SKILL признает важность экстремальной производительности конфигураций набора памяти 16 ГБ x2. Именно поэтому, бренд и принял решение выпустить на рынок новые наборы памяти DDR4-4400 CL17-18-18-38 с емкостью 32 ГБ (16 ГБ x2 ).

G. SKILL представила новые модули памяти


На фотографиях ниже можно увидеть результаты тестирования новинки на материнской плате MSI MPG Z490 GAMING PLUS с процессором Intel Core i5-10600K.

G. SKILL представила новые модули памяти


Кроме того, тот же комплект памяти тестировался на материнской плате ASRock Z490 AQUA и процессоре Intel Core i9-10900K. Результаты также видны на скриншоте ниже.

G. SKILL представила новые модули памяти


Как видно на скриншоте ниже, комплект памяти проверен и на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA, основанной на чипсете Intel Z490, с процессором Intel Core i9-10900K.

G. SKILL представила новые модули памяти


Набору памяти Trident Z Royal появятся в продаже в третьем квартале текущего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



  • COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M
  • Получена неофициальная дорожная карта внедрения стандартов PCI Express 4.0 и 5.0
  • Технология AMD SmartShift пока доступна только на ноутбуке Dell G5 15 SE
  • ASRock выпустила материнскую плату Rack TRX40D8-2N2T для ЦОДов
  • Анонс ECS B450AM4-M: бюджетная материнка на чипсете AMD B450

    • следующая новость
    Слухи: Xiaomi на днях представит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    предыдущая новость
    Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 июня, 2020

    Слухи: Xiaomi на днях представит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490

    Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata

    Computex 2020 все таки не состоится

    Samsung Galaxy Tab S7 внешне напоминает Apple iPad Pro

    Asus Phoenix Radeon 550: старая карта восстает из пепла

    Grand Theft Auto V станет еще круче на консолях следующего поколения

    Анонс ZTE Blade A3 Prime: бюджетник стоимость $99

    Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

    Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020

    Sony показала PlayStation 5

    11 июня, 2020

    Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймового смартфона iPhone 12

    Snapdragon 865 Plus набрал 667,253 балла в тестах на AnTuTu benchmark

    Подэкранные камеры Visionox могут стать эксклюзивной фичей смартфонов Huawei в этом году

    COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M

    Классическая Alex Kidd появится на консолях и ПК

    Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году

    Сенаторы потребовали равных прав для американских компаний при выделении субсидий на строительство завода TSMC в США

    SilverStone выпустила корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом

    OPPO A91 выходит на российский рынок

    ССЫЛКИ