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Слухи: Xiaomi на днях представит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

12 июня 2020, 16:40


Согласно новым утечкам, Xiaomi готовится выпустить на рынок новый игровой монитор, который станет настоящим хитом, а также Mi Power Bank 3 с емкостью 30000 мАч. Слухи на эту тему опубликовали два инсайдера, которые славятся достоверными утечками.

Xiaomi на днях представит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц


Итак, согласно утечке, Xiaomi может выпустить новый игровой монитор и Mi Power Bank 3 уже на этой неделе. Последний будет обладать большой емкостью аккумулятора 30 000 мАч, что является самым высоким показателем от компании на сегодняшний день.



Что касается монитора, то он будет иметь частоту обновления 165 Гц и диагональ 27 дюймов. Китайский производитель представил свой последний 34-дюймовый изогнутый игровой монитор с частотой обновления 144 Гц еще в октябре 2019 года .

Примечательно, что ранее сообщалось о нескольких мониторов Xiaomi , причем один из них является 27-дюймовой моделью, которая будет запущена в июне 2020 года. Таким образом, монитор, о котором идет речь, скорее всего, и есть одна из тех моделей, упоминавшихся ранее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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