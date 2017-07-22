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TCL запатентовала смартфон с встроенной в экран селфи-камерой

12 июня 2020, 17:23


TCL прежде всего известна как мировой производитель телевизоров, но компания также продает телефоны под брендом Alcatel, а в этом году и вовсе начала выпускать смартфоны под собственным брендом. На днях в сети появился новый патент от TCL - это смартфон с фронтальной камерой интегрированной вэкран.

TCL запатентовала смартфон с встроенной под экран селфи-камерой


Гонка за идеальными полноэкранными смартфонами все еще продолжается. Компании пробуют различные решения, такие как надрезы, всплывающие камеры и перфорацию. Но идеальное решение - это камеры in-display/under-display.



Xiaomi и Oppo уже демонстрировали прототипы гаджетов с камерами встроенными в экран. Но технология пока еще не доведена до ума. Ранее Visionox объявила, что она начала массовое производство этого решения, и даже предполагается, что оно может быть эксклюзивным для Huawei.

Имея в виду все вышесказанное можно считать, что новый патент от TCL получит физическое воплощение, но вот когда - это вопрос открытый. На изображениях в патенте, кажется нарисован смартфон с изогнутым дисплеем и рамками вокруг него. На задней панели расположена квадро-камера и двойная вспышка. Соотношение сторон экрана 20:9.

Китайская технологическая компания известна доступными телевизорами. Теперь же она пытается отвоевать себе кусок рынка за счет выпуска доступных смартфонов, как например, выпущенный совсем недавно 5G-смартфон стоимостью $399 (28 000 руб.). Вполне возможно, что в будущем компания будет следовать своей политике, а пользователи получат доступный полноэкранный смартфон с камерой интегрированной в дисплей



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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