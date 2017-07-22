BOE отсекли из числа поставщиков первой партии OLED-панелей для iPhone 12
12 июня 2020, 17:43
Компания Apple сообщила, что с августа прошлого года проводила интенсивные испытания дисплейных OLED-матриц, производимых китайской компанией BOE, с целью оценки возможности привлечения BOE в число поставщиков первой партии OLED-панелей для iPhone 12. Однако испытанные матрицы BOE якобы не прошли все необходимые тесты OLED-контроля качества, поэтому BOE не смогла получить этот контракт. Ожидается, что четыре модели смартфонов из линейки Apple iPhone 12 должны быть выпущены в конце этого года.
Из отчета, опубликованного корейским изданием DDaily, так и не удалось понять, когда именно проводились проверки и когда было принято решение об отказе BOE для участия в тендере для поставок в Apple.
BOE является крупнейшим в мире производителем больших жидкокристаллических экранов. Эта компания также является поставщиком жидкокристаллических дисплейных матриц для планшетов Apple iPad и настольных компьютеров Apple MacBook. Однако BOE твердо нацелена выйти на растущий рынок небольших OLED-панелей.
В то же время Apple стремится диверсифицировать своих поставщиков, участвующих в поставках комплектующих для ее продуктов. Главным поставщиком для Apple является сейчас компания Samsung Display. По оценкам, на ее долю приходится почти 80% поставок OLED-матриц. Эта продукция будет использоваться и для будущей линейки iPhone 12.
Samsung был эксклюзивным поставщиком дисплеев еще для первого OLED-телефона Apple iPhone X в 2017 году. Однако Apple стремилась расширить этот список и ввести другие компании, чтобы снизить цену оптовых закупок. В качестве конкурирующих поставщиков Apple рассматривала также LG и BOE.
Желание Apple привлечь BOE к совместным проектам объясняется еще и тем, что BOE, по слухам, поддерживает тесные контакты с компанией General Interface Solutions,Ю занимаясь разработкой некого нового эффективного аудиовизуального решения.
Недавно THG.ru сообщал, что аналогичное тестирование OLED-панелей BOE недавно проводила и компания Samsung Electronics. Они рассматривали их с точки зрения возможности оснащения для некоторых своих моделей смартфона Samsung Galaxy S21. Сообщалось, что эти тесты также завершились отказом для BOE.
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