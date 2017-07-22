ASUS анонсировала новую технологию активного шумоподавления и три гарнитуры
12 июня 2020, 18:10
ASUS анонсировала новую технологию AI Noise-Cancelling Microphone (AI Mic), которая устраняет нежелательные фоновые шумы при использовании микрофона ваших наушников. Новая технология использует машинное обучение на основе чипсетов для фильтрации и удаления других человеческих голосов и окружающих звуков, таких как ветер или шум движения. Эта новая технология теперь доступна на ASUS AI Noise Cancelling Mic Adapter и последних гарнитурах ROG.
ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter - это первый в мире адаптер USB-C до 3,5 мм со встроенной технологией AI Mic. Он подключается к любой гарнитуре через 3,5-мм аудиоразъем, чтобы обеспечить пользователям кристально чистую голосовую связь. Встроенный чипсет обрабатывает звук, поэтому адаптер не влияет на производительность мобильного устройства, ПК или ноутбука, к которому он подключен. Весящий всего 8 граммов, AI шумоподавляющий микрофон-адаптер включает в себя эксклюзивную технологию ASUS Hyper-Grounding для предотвращения электромагнитных помех для бесшумного звука.
Также компания презентовала несколько новых гарнитур для ПК. Одна из них - это новая игровая гарнитура ROG Strix Go, которая оснащена микрофоном AI для качественного звука. Эта легкая и складная игровая гарнитура совместима с интеллектуальными устройствами, ПК, Mac, а также игровыми консолями, такими как Nintendo Switch и Sony PlayStation 4.
Другая новинка получила название ROG Strix Go 2.4. Она использует беспроводное соединение с низкой задержкой 2,4 ГГц через USB-C dongle, что делает ее совместимой с интеллектуальными устройствами, ПК, Mac, а также игровыми консолями. Встроенный 3,5-мм разъем позволяет подключаться к Microsoft Xbox One и другим устройствам. Кроме того, AI Mic обеспечивает чистую голосовую связь, независимо от того находится ли пользователь дома или на улице. Функция быстрой зарядки обеспечивает до трех часов использования после всего лишь после 15-минутной зарядки, а время автономной работы на полном заряде составляет 25 часов.
И еще одна гарнитура - это премиальная 7.1-канальная игровая гарнитура ROG Theta 7.1, которая имеет восемь дискретных драйверов ASUS Essence наряду с мощными виртуальными басами для точного позиционирования и исключительного звука, а также AI-микрофон, который обеспечивает непревзойденную кристально чистую внутриигровую связь.
На борту новинки четыре драйвера с высоким разрешением ESS SABRE 9601 обеспечивают качественным объемный звук. Разъем USB-C позволяет геймерам легко наслаждаться 7.1 - объемным звуком на ПК, консолях и мобильных устройствах. ROG Theta 7.1 предлагает первоклассное качество сборки, а ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт пользователя.
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