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Раскрыт простейший хак, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы

12 июня 2020, 18:18


Реклама на YouTube - это возможность для компаний зарабатывать, донося о себе информацию гражданам и пользуясь их интересом к просмотру видео на Youtube. Но одновременно реклама на Youtube - это еще и раздражающее зло для тех же самых пользователей.

С одной стороны, реклама помогает Google и создателям контента получать деньги, и это - хорошо. Google продолжает предлагать свои услуги бесплатно, YouTube-креаторы могут продолжать создавать контент, который смотрят миллионы, и получать за это вознаграждение.

Но иногда так хочется не тратить по 15-30 секунд на просмотр рекламы!

Пользователь Reddit-сети подсказал способ, как это можно сделать. Он описал простой и остроумный способ, который позволяет разом удалить всю рекламу из запрашиваемого видео.

Раскрыт простейший хак, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы


Сделать это оказалось крайне просто. Достаточно вставить символ «точка» в адрес главного домена в URL-адресе запрашиваемого видео.

Если это описание звучит «научно», то рассказываем «на пальцах»: добавьте точку в адресе после .com. После этого будут заблокированы все рекламные ролики, которые мешают просмотру.




Например,

Было: https://www.youtube.com/watch?v=bXMmCi1iQSQ
Стало: https://www.youtube.com./watch?v=bXMmCi1iQSQ

После нашей проверки хака оказалось, что он все еще работает и на настольном компьютере, и на мобильных телефонах.

В настоящее время (12/06) взлом продолжает работать, хотя уже говорят, что Google, вероятно, скоро выпустит исправление, чтобы реклама все-таки показывалась, даже если зрители пытаются обойти ее.

А может и не выпустят, кто знает?

Пользователь Reddit, сообщивший о взломе, объясняет, что взлом возможен до сих пор, потому что он еще неизвестен достаточно широко. В результате взлома отсекается код на загрузку рекламного модуля, рекламное видео не воспроизводится. Проблем для просмотра запрашиваемого видео он не встречал.

Интересно, что при просмотре последующих видео на той же вкладке, где был выполнен хак, подгрузка рекламы также отсутствует. Видимо, пользователь как бы переводиться в давно рекламируемый платный Premium-режим, когда можно смотреть видео без рекламы.



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