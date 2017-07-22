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Sony назвала 26 лучших игр для геймеров с новой консолью PlayStation 5

12 июня 2020, 20:43


В ходе состоявшегося часового онлайн-мероприятия, посвященного запуска новой игровой консоли Sony PlayStation 5, компания Sony назвала 26 лучших игр, которые станут доступны миллионам геймеров по всему миру.

Далее собраны трейлеры этих игр.

Spider-Man: Miles Morales / Человек-паук: Майлз Моралес



Gran Turismo 7



Godfall



Horizon: Forbidden West






Oddworld: Soulstorm



Resident Evil 8: Village



Demons Souls



Grand Theft Auto 5 enhanced



Project Athia



Solar Ash



Ratchet and Clank: Rift Apart



Sackboy: A Big Adventure



NBA 2K21



Destruction AllStars



Deathloop



Stray



Goodbye Volcano High



Returnal



Bugsnax



Hitman 3



Ghostwire: Tokyo



Jett: The Far Shore



Kena: Bridge of the Spirits



Little Devil Inside



Astros Playroom



Pragmata





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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