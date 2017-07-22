Sony назвала 26 лучших игр для геймеров с новой консолью PlayStation 5
12 июня 2020, 20:43
В ходе состоявшегося часового онлайн-мероприятия, посвященного запуска новой игровой консоли Sony PlayStation 5, компания Sony назвала 26 лучших игр, которые станут доступны миллионам геймеров по всему миру.
Далее собраны трейлеры этих игр.
Spider-Man: Miles Morales / Человек-паук: Майлз Моралес
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".