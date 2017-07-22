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DigiTimes: новый десант продуктов Apple можно ждать во «второй половине» 2020 года

12 июня 2020, 23:37


Уже давно ходят слухи, что Apple планирует выпустить в «самом ближайшем будущем» обновленные модели настольных компьютеров iMac и планшетов iPad. Компания собирается не просто обновить свои линейки устройствами, но выпустить модели с новыми размерами. По имеющимся данным, это должно произойти во второй половине 2020 года, но назвать точную дату пока никто не может.

Недавно появились сообщения, что что-то интересное может произойти 22 июня на предстоящей конференции для разработчиков 2020 Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2020). Говорится, что там может состояться анонс универсального компьютера Apple Mac, использующего чип T2 и выстроенного по схеме all-in-one («все-в-одном»), а также рассказано о новых концепциях в разработке дизайна планшета iPad.

DigiTimes: новый десант продуктов Apple можно ждать во «второй половине» 2020 года


Но раскол в оценке сроков внесло издание DigiTimes. Обычно принято верить публикациям в DigiTimes, потому что это издание традиционно имеет очень качественный инсайд. Он связан с участниками цепочек поставок комплектующих для Apple. Поэтому у DigiTimes есть очень неплохой список предсказаний, когда они очень точно смогли заранее экстраполировать конкретные данные о комплектующих в достоверную информацию о будущих продуктах Apple.




Согласно недавним сообщениям DigiTimes, новые модели iMac и iPad появятся во «второй половине 2020 года». Это заявление входит в прямое противоречие с традиционными сроками анонсов, которых придерживается Apple.

Обычно Apple назначает на новых флагманских моделей планшетов iPad осень анонс. В этом отношении данные DigiTimes совпадают с «принятыми по рынку». Однако данные DigiTimes противоречат в отношении анонса настольных iMac, которые должны появиться к концу июня, если судить по другим слухам.

В то же время, фраза «вторая половина 2020 года», конечно же, относится к любой дате после 1 июля. Поэтому вполне возможно, что Apple может сделать анонс новых моделей iMac на WWDC 2020, как считают многие, но поставки начнутся не в день анонса, а спустя одну-две недели.

Помимо сроков запуска, данные DigiTimes также повторяют слухи о том, какие изменения следует ожидать в новых моделях iPad и Mac. По их утверждениям, Apple представит 10,8-дюймовый планшет iPad Air, 8-дюймовый планшет iPad mini и 12,9-дюймовый планшет iPad Pro с новым дисплеем на технологии mini-LED.

Настольный компьютер в версии iMac 2020 должен выйти с 23-дюймовым дисплеем.



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