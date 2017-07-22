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Миллионы умных гаджетов могут перестать работать уже в следующем году

13 июня 2020, 13:52


Интернет вещей (IoT) за последние годы получил серьезное развитие и все больше входит в повседневную жизнь человека. Благодаря своей растущей популярности, технологические компании в настоящее время сосредоточены на создании экосистемы продуктов, которые могут быть взаимосвязаны и управляться прямо со смартфона. Тем не менее, в следующем году со всем этим многообразием умных вещей вокруг у нас могут возникнуть серьезные проблемы.

Миллионы умных гаджетов могут перестать работать уже в следующем году


Исследователь и консультант по вопросам безопасности Скотт Хелм поднял тревогу по поводу предстоящей проблемы, которая может затронуть ряд гаджетов со следующего года.По его словам, многие умные домашние и интернет-гаджеты сломаются в течение следующих 12 месяцев. К проблемным относятся умные телевизоры, телеприставки, умные холодильники и даже ряд смартфонов. Все эти устройства просто не смогут выходить в сеть.



Причина потенциальных сбоев заключается в том, что корневые сертификаты безопасности, встроенные во многие устройства интернета вещей, начинают истекать. Такие сертификаты позволяют цифровым устройствам устанавливать безопасные сетевые соединения с серверами. С переходом на безопасное подключение к интернету для почти всех подключений к интернету в эти дни, масштаб потенциально затронутых устройств выглядит массивным.

Миллионы умных гаджетов могут перестать работать уже в следующем году


Хорошо, что эти корневые сертификаты могут быть обновлены вместе с обновлениями встроенного ПО. К сожалению, не все из этих гаджетов получают какие-либо обновления программного обеспечения после установки. Кроме того, не все гаджеты имеют сопутствующее приложение или интерфейс администратора. Опять же, большинство китайских производителей не предлагают никакой формы поддержки программного обеспечения для своих гаджетов. Итак, может наступить день, когда гаджеты просто перестанут работать.

Исследователь безопасности также сообщил, что срок действия нескольких корневых сертификатов ЦС истекает в ближайшие несколько лет. Корневые сертификаты CA обычно имеют срок действия лицензии 20+ лет. Таким образом, поскольку прошло более 20 лет с момента запуска зашифрованного веб-сайта, это означает, что большинство сертификатов нуждаются в обновлении.



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