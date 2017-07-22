Слухи: Samsung Galaxy Fold 2 получит дисплеи больше, чем у предшественника
13 июня 2020, 15:10
Предстоящий Galaxy Fold 2 является одним из самых ожидаемых смартфонов 2020 года. Это будет третье коммерчески доступное складное устройство от Samsung в качестве преемника прошлогоднего оригинального Galaxy Fold. Этот смартфон вот уже несколько месяцев окружают различные слухи и сегодня появилась их очередная порция, где утверждается, что Galaxy Fold 2 получит более крупные дисплеи, чем у его предшественника.
Как утверждается в утечке, внешний дисплей и основная OLED-панель на Galaxy Fold 2 будут на 1,63 дюйма и на 0,4 дюйма больше, чем на оригинальном Galaxy Fold . Это означает, что предстоящий складной смартфон Samsung будет иметь 7,7-дюймовую внутреннюю панель и 6,23-дюймовый наружный дисплей.
Также известно, что Galaxy Fold 2 не будет иметь S Pen из-за технического ограничения. Однако внутренний дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и у всей серии Galaxy S20. Еще одним улучшением по сравнению с его предшественником является использование UTG (ультратонкого стекла) вместо бесцветного Полимида (CPI). Этот тип обложки экрана в настоящее время можно найти только на Galaxy Z Flip.
Говорят, что Galaxy Fold 2 уже находится в производстве, поскольку Samsung начала размещать заказы на необходимые компоненты в прошлом месяце. По оценкам аналитиков, компания планирует отгружать 3 млн единиц продукции ежегодно, но первая партия заказов на запчасти была рассчитана на 300 тыс. единиц.
Samsung может анонсировать Galaxy Fold 2 вместе с серией Galaxy Note 20 уже 5 августа.
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