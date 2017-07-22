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США придется выплачивать Huawei немалые отчисления при внедрении 5G

13 июня 2020, 18:02


Bloomberg опубликовал результаты исследования, недавно приведенного компаниями GreyB Services и Amplified AI. Согласно его результатам, США придется выплачивать Huawei крупные финансовые отчисления при внедрении сетей 5G. Причиной выплаты роялти в адрес Huawei объясняется тем, что именно эта китайская компания является на сегодняшний день основным разработчиком и держателем патентов в области технологий 5G.

Это означает, что даже если правительство США предпримет все необходимые меры, чтобы исключить Huawei из цепочки поставок непосредственно оборудования 5G, то опосредованно США все равно производить крупные финансовые отчисления в виде платежей за использование патентов.

США придется выплачивать Huawei немалые отчисления при внедрении 5G


Насколько велика может быть эта сумма, не сообщается, но в качестве примера новостные издания называется американского телеком-оператора Verizon, который в результате недавнего судебного разбирательства теперь должны выплатить в адрес Huawei более $1,4 млрд.

О существенном вкладе Huawei в разработку стандарта 5G известно давно. Еще в мае прошлого года Huawei называли основным держателей патентов в области 5G. На эту китайскую компанию приходилось больше патентов в области 5G, чем суммарное количество патентов всех вместе взятых американских компаний, проводивших исследования в области 5G.




По результатам исследования, о котором написал Bloomberg, более 80% патентов в области 5G приходится всего на шесть компаний - основных разработчиков технологий и стандартов для 5G. К их числу относятся такие компании, как Huawei, Samsung Electronics, LG Electronics, Nokia, Ericsson и Qualcomm. Qualcomm оказалась единственной в этом списке компанией из США.

Huawei уже процитировала эти результаты у себя в Twitter. «Неужели кому-то еще не понятно, что сегодня уже невозможно ограничить развитие в технологической индустрии? 80% патентов по технологиям 5G принадлежат шести компаниям, первой среди них стоит Huawei, и только одна компания относится к США. Что из этого следует? Несмотря на усилия по отстранению Huawei из цепочки поставок, США все равно придется платить роялти».

США придется выплачивать Huawei немалые отчисления при внедрении 5G


Отчет Bloomberg будет трудно комментировать в дальнейшем Правительству США, пишут в разных СМИ. С начала прошлого года президент Трамп всячески старался навредить Huawei, а в результате оказывается, что решения США ведут американское правительство к потери своего влияния, сделали вывод некоторые издания.



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