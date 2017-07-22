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Samsung может производить чипы 5G для Huawei в обмен на долю рынка смартфонов

13 июня 2020, 19:44


Санкции США в отношении Huawei продлены еще на год. Кроме того, серьезным ударом по китайской компании стал запрет на сотрудничество с TSMC. Естественно, что Huawei ищет выход из этого положения, и как один из вариантов рассматривается сотрудничество с Samsung по производству чипов 5G.

Samsung может производить чипы 5G для Huawei в обмен на долю рынка смартфонов


Huawei - это сначала телекоммуникационная компания, а затем производитель смартфонов. Тем не менее, это вторая по величине компания по производству смартфонов в мире. В этом году китайский гигант даже смог обойти Samsung, но санкции США серьезно осложнили дальнейшие возможные успехи компании.

И если потери на рынке смартфонов для Huawei восполнимы, то этого нельзя сказать о телекоммуникационном бизнесе компании. Huawei имеет контракты на поставку 600 000 базовых станций 5G, которые работают на его собственных чипсетах HiSilicon Kirin производства TSMC.



Теперь стало известно, что Samsung ведет переговоры с Huawei о производстве чипов для базовых станций 5G последнего. Южнокорейский технологический гигант является одним из крупнейших чипмейкеров в мире. Samsung использует ультрафиолетовые (EUV) литографические машины производства голландской компании ASL для производства 7-нм чипсетов. Для тестирования же используется японское оборудования. То есть в технологии производства нет никакого участия США, а это дает Samsung карт-бланш на помощь Huawei.

В свою очередь, Huawei придется отказаться от своей доли на рынке смартфонов в пользу продукции Samsung, поскольку подразделение электроники является спасательным кругом южнокорейского технологического гиганта. Это лучший шанс для Huawei сохранить свой телекоммуникационный бизнес, пожертвовав подразделением смартфонов. На данный момент неизвестно, примет ли китайская компания это предложение, но вероятность этого очень велика.



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