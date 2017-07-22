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В Android 11 появится запись видеофайлов размером более 4 Гбайт

13 июня 2020, 20:49


В находящейся в разработке ОС Android 11 исследователи обнаружили после выхода бета-версии 1 возможность, потребность в реализации которой возникла еще в 2015 году. Речь идет о максимальной границе размера видеофайлов при видеозаписи. До сих пор такие файлы не могли быть более 4 Гбайт.

Потребность в снятии этого ограничения существует благодаря постоянного росту оптики запись и поддержке записи видео с высоким качеством. При продолжительной видеозаписи с высоким разрешением создаваемый файл уже легко выходи за границы 4 Гбайт. В этом случае приложение «режет» итоговый файл на видео-фрагменты размером не более 4 Гбайт. В некоторых случаях пользователи встречаются с ошибкой, в результате которой теряется записанный контент.

В Android 11 появится запись видеофайлов размером более 4 Гбайт


Исследователи бета-версии 1 Android 11 обнаружили интересную особенность. При тестировании стандартного приложения Google Camera файлы по прежнему режутся на разделенные видеофайлы объемом 4 Гбайт. Однако при тестировании популярного (и бесплатного) приложения Open Camera, разработанного Марком Харманом (Mark Harman), в итоге получаются видеофайлы размером более 4 Гбайт.

В Android 11 появится запись видеофайлов размером более 4 Гбайт


По всей вероятности, сообщает исследователь, Open Camera использует API mpeg4writer, в то время как другие приложения, такие как Google Camera и Filmic Pro, по старинке используют старые API, поэтому прежние ограничения сохраняются.




Независимо от причины, делает вывод исследователь, теперь надо ожидать, что разработчики приложений для видеозаписи обязаны переделать свои приложения, что записывать видео стало удобней.

Потребность в поддержке файлов размером более 4 Гбайт при видеозаписи возникла благодаря появлению видеосъемки качества 4K. Предел в 4 Гбайт достигается при записи видео с разрешением 4K 30p в течение около 15 минут. Формально для 64-разрядных файловых систем, которые способны обрабатывать файлы размером до 16 Тбайт, ограничений не должно возникать. Однако многие разработчики до сих пор применяют старый API времен 32-разрядной версии Android. В результате размер создаваемых видеофайлов до сих пор ограничен 4 Гбайтами.

О необходимости устранения проблемы заговорили впервые в 2015 году, когда запрос возник в отношении приложения MediaRecorder.



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