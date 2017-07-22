Honor - это больше, чем просто бренд смартфонов. Суббренд Huawei предлагает потребительские товары почти во всех категориях, как и его материнская компания Huawei. В прошлом месяце бренд объявил анонсировал планшет Honor V6, а теперь глава компании намекает на скорый выпуск еще ряда интересных продуктов.
Суббренд Huawei Honor продавал ноутбуки под названием MagicBook, похожие на MateBook . Все они ориентированы на обычных пользователей. Но к концу этого года это изменится, поскольку в компании подтвердили СМИ, что в скором времени представят игровой ноутбук.
К сожалению никаких подробностей относительно ноутбука раскрыто не было. В любом случае, можно ожидать, что он будет поставляться с более мощным графическим процессором и RGB-подсветкой, аналогичными другим популярным моделям в этом сегменте от известных компаний.
Кроме того, бренд также подтвердил запуск нового смартфона с большим экраном. Этот сегмент (фаблеты) в настоящее время практически не существует, так как большинство телефонов имеют большие дисплеи. Honor 8X Max и Honor Note 10 были одними из популярных устройств своего времени. Даже Huawei Mate 20 X был хорошо принят пользователями и СМИ. Поэтому, успех такого устройства на рынке вполне очевиден.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".