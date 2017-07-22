Ремейк "XIII" стартует на современных консолях 10 ноября
13 июня 2020, 23:51
Современный ремейк XIII, шутера от первого лица начала 2000-х годов, основанный на бельгийском графическом романе с тем же названием, наконец-то будет доступен для ПК и последних консолей после почти годовой задержки.
Ремейк игры будет доступен на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC/Mac 10 ноября -- есть даже ограниченный выпуск, выходящий с 3 художественными картами и 13 скинами внутриигрового оружия в дополнение к копии самой игры.
XIII вращается вокруг человека, который просыпается с амнезией и обнаруживает себя преследуемым ФБР за убийство президента. Ремейк, который был разработан компанией PlayMagic и опубликован компанией Microids, остается верным оригиналу с использованием графики cel-shaded. Его разработчик также переделал оригинальный саундтрек к игре и оригинальные голоса актеров для игры.
Microids выпустила трейлер XIII, в котором представлены два его знаковых фона, Брайтон-Бич и штаб-квартира ФБР, а также некоторые виды оружия и предметов, которые могут использовать игроки. Физические и цифровые копии игры скоро будут доступны для предварительного заказа от розничных торговцев и магазина каждой платформы.
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