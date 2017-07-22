GeIL выпустила «гоночную» серию Orion RAM для геймеров и дизайнеров
14 июня 2020, 16:25
Тайваньская компания GeIL анонсировала выпуск новой серии модулей памяти Orion. Ее главные потребители, по мнению вендора - геймеры и дизайнеры. В линейку вошли несколько моделей, различающиеся между собой производительностью и емкостью.
Главное отличие от обычных модулей памяти - применение высокоэффективной системы охлаждения, позволяющей сохранять эксплуатационную температуру за счет естественного теплоотвода. Со слов производителя эта функция работает «фантастически» - «огромный тепловой отражатель и фантастический дизайн корпуса».
Рабочая частота модулей GeIL Orion RAM - от 2666 МГц до 4000 МГц, емкость - до 64 Гбайт. Более высокие скорости ориентированы для установки в системах на базе Ryzen. Задержка составляет от CL16 до CL22. Комплект поставляется в двух конфигурациях: одно- или двухканальной.
Тепловой экран изготовлен из алюминия, дизайн отличается гладкостью форм и использованием «гоночного» (красного) или «титанового» (серого) цветов. Верхняя часть любого дизайна модуля всегда окрашена в черный цвет независимо от цвета основной части. На одной стороне размещен символ GeIL - бренд изготовителя.
Благодаря высокой емкости, новые модули интересны не только для геймеров, но и для разработчиков медиа-контента. По мнению производителя, характеристики памяти подходят для работы с такими приложениями, как Adobe Premiere Pro, где требуется значительно больше оперативной памяти, чем в других приложениях.
Диапазон рабочего напряжения: номинальное - 1,20 В, максимальное - 1,35 В. К сожалению, нет никакой подсветки, что могло бы быть интересным для геймеров.
Производитель предоставляет ограниченную пожизненную гарантию. О цене и доступности нет данных.
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