Metal: Hellsinger - шутер от первого лица в стиле хеви-метал - выйдет в 2021 году
14 июня 2020, 18:21
Большинство FPS-шутеров сопровождается тем или иным саунд-треком. В новой концепции игры Metal: Hellsinger решили пойти дальше. В этой игре ритм задает главную тональность, а игра ее усиливает.
Создатели игры Metal: Hellsinger выбрали музыкальное направление Metal, отразив его в названии. Точнее, они выбрали даже не просто Metal, а более точно - Heavy Metal. Игра рассчитана в первую очередь на любителей этого музыкального направления. А дальше - FPS-игра с ее привычными выстрелами в упор и с пол-оборота, побегом от пуль и непрерывные приключения с гонкой за противником и пр.
Насколько сохранится музыкальный стиль во всеъ эпизодах игры, неизвестно. Надо дождаться выхода итоговой версии, чтобы оценить результат.
К настоящему времени проведена премьера трейлера Metal: Hellsinger. Она состоялась в рамках мероприятия IGN Summer of Gaming. Организатором мероприятия выступила независимая студия разработчиков The Outsiders.
Костяк разработчиков этой шведской компании составили люди, которые в прошлом работали над играми Payday 2 и Battlefield. Они также разрабатывали проект под названием Darkborn - истории о растущем монстре.
В новой игре появится режим истории для игроков. Геймерам потребуется пройти через уровни «ада», но каждый уровень будет сопровождаться определенной музыкальной композицией в своем музыкальном стиле. Каждый уровень будет оцениваться по бальной системе, что позволит в итоге сформировать онлайн-список геймеров-лидеров.
Ожидается, что игра Metal: Hellsinger появится в следующем году на настольных ПК, PlayStation и Xbox, включая консоли следующего поколения.
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