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Xiaomi/Redmi могут выпустить новый смартфон с Dimensity 1000+ уже в июле

15 июня 2020, 09:03


В мае тайваньская компания MediaTek объявила о выпуске Dimensity 1000+ - обновленного чипсета для мобильных устройств, имеющего интегрированную поддержку 5G и новейших технологий для работы с видео и гейминга (MiraVision Video & Display, 144Hz Ultra-Fast Refresh Rate Displays), а также улучшенные характеристики энергосбережения, сетевой поддержки (MediaTek HyperEngine 2.0) и даже поддержку ИИ (MediaTek APU 3.0). Компания анонсировала новый кристалл как дальнейшее развитие Dimensity 1000.

Уже на старте был объявлен и первый смартфон на новом кристалле - модель IQOO Z1. Но теперь стало известно из слухов, что Dimensity 1000+ 5G появится скоро в одном из готовящихся к выпуску смартфонов компаний Xiaomi или Redmi.

Xiaomi/Redmi могут выпустить новый смартфон с Dimensity 1000+ уже в июле


Кристалл Dimensity 1000+ содержит 4-ядерный «быстрый» процессор CortexA-A77 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и 4-ядерный «медленный», энергосберегающий процессор Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц. За поддержку графических команд отвечает процессор Mali-G77 MC9 GPU.




Чипсет изготавливается на базе 7-нм техпроцесса и поддерживает разрешение Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц. На нем применяется новейшие технологии MediaTek MiraVision, способствующая повышению качества изображения. Это - единственная микросхема в отрасли, которая поддерживает двойной режим ожидания при двухсимочном подключении обоих карт через 5G (5G+5G).

Один и тот же инсайдер сообщил о таких работах по внедрению Dimensity 1000+ на новых смартфонах сначала у Xiaomi, а теперь у Redmi. Новые устройства могут быть анонсированы уже в июле. А цена такого аппарата Xiaomi / Redmi с технологией Dimensity 1000+ SoC может составить около 2000 юаней (~$282).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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