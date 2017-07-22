Xiaomi анонсировала игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
15 июня 2020, 09:45
Xiaomi анонсировала 27-дюймовый игровой монитор с высокой частотой обновления экрана. Он оснащен IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой 95% цветового пространства DCI-P3.
Новинка оснащена технологией адаптивной синхронизации вместе с поддержкой TUV low blue light. Устройство можно разместить над столом или повесить его на стену, благодаря подставке и вращающемуся кронштейну, который входит в комплект.
Что касается портов, то монитор имеет порт USB 3.0, DisplayPort, порт HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Компания также добавила, что продукт поставляется с 3-летней гарантией и послепродажной сервисной поддержкой на месте. Цена новинки $310 (21 000 руб.).
Кроме того, известно, что после выхода этого монитора, Xiaomi планирует представить еще ряд подобных продуктов. В их числе 24,5-дюймовый игровой монитор и 4K-монитор. Они будут представлены в сентябре и ноябре соответственно. Xiaomi впервые пришла в категорию игровых мониторов в прошлом году в октябре с запуском двух продуктов - большого 34-дюймового монитора и модели с 23,8-дюймовым дисплеем.
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