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Xiaomi анонсировала игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

15 июня 2020, 09:45


Xiaomi анонсировала 27-дюймовый игровой монитор с высокой частотой обновления экрана. Он оснащен IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой 95% цветового пространства DCI-P3.

Xiaomi анонсировала игровой монитор


Новинка оснащена технологией адаптивной синхронизации вместе с поддержкой TUV low blue light. Устройство можно разместить над столом или повесить его на стену, благодаря подставке и вращающемуся кронштейну, который входит в комплект.




Что касается портов, то монитор имеет порт USB 3.0, DisplayPort, порт HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Компания также добавила, что продукт поставляется с 3-летней гарантией и послепродажной сервисной поддержкой на месте. Цена новинки $310 (21 000 руб.).

Кроме того, известно, что после выхода этого монитора, Xiaomi планирует представить еще ряд подобных продуктов. В их числе 24,5-дюймовый игровой монитор и 4K-монитор. Они будут представлены в сентябре и ноябре соответственно. Xiaomi впервые пришла в категорию игровых мониторов в прошлом году в октябре с запуском двух продуктов - большого 34-дюймового монитора и модели с 23,8-дюймовым дисплеем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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