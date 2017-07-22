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Анонс Silicon Power US70: сверхбыстрый SSD с интерфейсом PCIe 4.0

15 июня 2020, 10:52


Компания Silicon Power представила новый твердотельный накопитель PCIe 4.0 под названием US70. Новинка станет настоящим откровением для геймеров, нуждающихся в высоких скоростях, ведь стандартная скорость передачи данных этого накопителя вдвое выше, чем у предыдущей версии этой модели.

Silicon Power US70


US70 PCIe Gen 4x4 с 3D-NAND флэш-памятью и поддержкой NVMe 1.3 имеет скорость чтения и записи до 5000 МБ/с и 4400 МБ/с, соответственно. US70 почти в 10 раз быстрее, чем традиционные твердотельные накопители SATA III. Он предоставляет спецификации следующего уровня, которые будут конкурентоспособны в будущем, а также обратно совместимы с PCIe 3.0.




Новинка предлагает поддержку кэширования SLC и буфера кэша DRAM для улучшения производительности последовательного чтения/записи и случайного чтения/записи. На борту встроенная защита данных E2E для повышения целостности передачи данных. US70 поддерживает команды TRIM.

Накопитель представлен в емкостях на 1 ТБ и 2 ТБ. Он имеет габариты 22 x 80 x 3,5 мм и весит всего 8 грамм. Показатель MTBF равен 1 700 000 часов, а его рабочая температура находится в диапазоне от 0 до 70 градусов по Цельсию. Производитель дает пятилетнюю гарантию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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