Новый мобильный процессор AMD "Renoir" устойчиво работает и без пассивного радиатора
15 июня 2020, 11:15
Недавно известный в сообществе энтузиастов ПК исследователь Фридженс Фитц (Fritzchens Fitz) опубликовал очередной твит, посвященный исследуемому им процессорному кристаллу, известного как Renoir. Речь идет о мобильных процессорах серии Ryzen Mobile 4000.
Новый тест Фитца был посвящен исследованиям динамики тепловыделения для выбранной им модели процессора из этой серии. В качестве испытуемого образца был выбран 4-ядерный процессор Ryzen 3 4300U "Renoir".
Фитц обнаружил, что этот процессор может не просто выживать, а работать вполне нормально и без какого-либо охлаждения на стандартных тестах средней продолжительности. Тепловыделение образца было настолько ограниченным, что ему не понадобилось пассивное охлаждение с установленным радиатором. Процессор отлично проработал при простой установке, когда на плату ставился «голый» процессор.
В эксперименте использовался 4-ядерный Ryzen 3 4300U "Renoir" на тактовой частоте 2,7 ГГц. Оценки проводились на прогонах с одноядерными и многоядерными тестами.
Контроль работы процессора производился с использованием тепловой камеры. Во время испытаний активность распространялась, как выяснилось, только на одну из двух CCX-групп, что говорит о значительном вычислительном потенциале данной модели.
Известно, что в процессорах AMD серии Ryzen, использующих микроархитектуры AMD Zen и Zen+, установленные ядра процессора и их кэши (L1, L2, L3) объединяются в группы CCX, образующие процессорный или ядерный комплекс. Благодаря применению технологии AMD Infinity Fabric несколько CCX затем объединяются в общий пул доступных процессорных ресурсов.
Как показали прогоны, процессор может не только запускаться кратковременно, но и работать стабильно даже на протяженных тестах Cinebench R15 и Crysis. Время экспериментального прогона составляло 10 минут. Были получены следующие результаты в тестах Cinebench R15 и 3DMark TimeSpy:
Напомним, что Фитц уже опубликовал ранее снимки этого процессора. AMD использует для его изготовления литографию в глубоком ультрафиолете (Deep Ultraviolet, DUV). Непосредственным производством занимается тайваньский производитель TSMC.
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