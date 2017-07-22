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Трем экс-сотрудникам Micron дали реальные сроки за коммерческий шпионаж

15 июня 2020, 12:47


Окружной суд Тайчжуна на Тайване вынес решение в пользу Micron Technology в деле, датируемым 2017 годом, против полупроводникового завода UMC и двух его бывших сотрудников.

Трем экс-сотрудникам Micron дали реальные сроки за коммерческий шпионаж


Компания Micron утверждала, что UMC и трое бывших сотрудников Micron похитили коммерческие секреты компании и передали их производителю из материкового Китая - компании Fujian Jinhua IC. Среди обвиняемых - Стивен Чэнь, бывший президент компании Micron Memory на Тайване.




Суд приговорил трех экс-сотрудников Micron к реальным срокам заключения от 4,5 до 6,5 лет. Кроме того, на них были наложены крупные штрафы в размере от $150 000 до $250 000.

Что касается UMC, то суд обязал компанию выплатить 3,4 миллиона долларов в пользу Micron Technology. Именно эта сумма, по мнению суда, может возместить весь коммерческий ущерб, нанесенный Micron. Однако, некоторые эксперты, считают, что сумма в 3,4 миллиона долларов - это капля в море по сравнению с тем ущербом, который FJIC нанесет Micron в ближайшие годы.



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