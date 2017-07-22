Премиум-реселлер Apple рассекретил дизайн iPhone 12
15 июня 2020, 13:08
В Twitter появились фотографии дизайн-образцов будущего смартфона Apple iPhone 12. Их опубликовал пользователь с ником JinStore. Он называет себя директором торговой компании, имеющей статус Apple Premium Reseller. Благодаря тому, что использован значок аккаунта в виде флага Австралии, можно предположить, что речь идет о торговой компании, работающей в этом регионе.
Разрозненная информация о будущем смартфоне Apple iPhone 12 и его дизайне поступает уже более полугода. Apple собирается объявить о начале продаж этой модели осенью этого года, однако точная дата анонса пока не названа.
Ранее уже появлялись различные эскизные снимки, неофициальные модели и образцы будущих iPhone 12. Однако делать какие-либо выводы по ним достаточно сложно: компания всегда активно экспериментирует с формой и дизайном, прежде чем приходит к окончательному выбору. Пользователей же интересует достоверная информация.
На этот раз в сети появились снимки опытных дизайн-образцов iPhone 12. Они попали из так называемого «канала», т.е. были переданы в компании, занимающиеся непосредственной продаже и хорошо знающих вкусы местного рынка. По всей видимости, речь идет о стандартной практике рассылки производителем тестовых дизайн-образцов в торговые компании с просьбой оценить их дизайн и прислать рекомендации по его улучшению.
Новые образцы стали доступны компаниям в виде CAD-моделей - чертежей для САПР. Это тоже похоже на правду, потому что потом готовые дизайн-модели изготавливаются по этим чертежам. Это позволяет исключить возможность утечки снимков на таможне при декларировании товаров к провозу через границу. Отправляя CAD-чертежи, производитель старается застраховать себя от преждевременной утечки.
Изготовленные образцы iPhone полезны тем, что дают представление об основной форме устройства. Интересно отметить, что вырез под фронтальные камеры на лицевой панели не совпадает в точности с теми прогнозами и слухами, которые ходили до сих пор.
В то же время, необходимо отметить, что в данном случае речь идет о дизайн-модели, а не опытном образце. Поэтому размеры внутренних элементов дизайна могут быть преднамеренно искажены, чтобы информация о реальном дизайне не попала в открытый доступ раньше времени.
Прежние утечки указывали, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут иметь плоскую окантовку из нержавеющей стали и более резко закругленные углы, как у iPad Pro. Кроме того, сообщалось, что дизайн новых смартфонов будет напоминать iPhone 5.
На задней панели поклонники Apple ожидают увидеть тройной блок камер. По слухам, Apple планирует устанавливать 3D-датчик LIDAR для реализации возможностей AR и для «умного» подключения к iPad. Разрешение основной камеры, по слухам, - 64 мегапиксел.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".