Huami Technology представила второе поколение своего чипсета Huangshan. Следующая версия чипа получила названием Huangshan 2, а на ее разработку понадобилось 450 дней с момента выхода первого чипа.
Последнее поколение чипсета имеет новую архитектуру, которая была разработана на основе набора инструкций RISC-V с открытым исходным кодом. Кроме того, Huangshan 2 удалось достичь более высокой эффективности, чем у предшественника, с более низким энергопотреблением и вычислительными функциями, построенными специально для носимых гаджетов.
Примечательно, что чип также имеет независимый нейросетевой движок. Это позволяет ему также достичь более высокой вычислительной эффективности искусственного интеллекта. В качестве примера ее возможностей можно привести более высокую частоту распознавания фибрилляции предсердий на основе данных о частоте сердечных сокращений, которая в 7 раз лучше, чем у модели Huangshan 1. Кроме того, его программные алгоритмы были улучшены в 26 раз. Помимо этого, новый чип будет поддерживать модуль Always On, который разумно снижает энергопотребление.
В Huangshan 2 также представлен новый сопроцессор C2. Он работает, когда основной чип находится в спящем режиме или даже выключен, и экспериментальные данные показывают 50-процентное снижение энергопотребления в целом. Оригинальный чип Huangshan был массово произведен и коммерциализирован в прошлом году с большим успехом. Поэтому новые чипы Huangshan 2, приносящие улучшения, вероятно, повысят производительность носимых устройств Huami, особенно связанных с функциями, касающимися биоданных пользователя. Ожидается, что первая большая партия этих чипов будет выпущена к 4-му кварталу 2020 года.
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