РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ABKONCORE B719M Virtual 7.1: кроссплатформенные наушники для геймеров

15 июня 2020, 14:58




Важен ли звук для геймера? Вопрос скорее риторический и уважающий себя геймер просто не станет на него отвечать. Качество звука в наушниках играет не последнюю роль не только для профессиональных игроков, но и для любителей. И это, прежде всего, касается качества восприятия самой игры и погружения в игровой мир. Поэтому, выбранные геймером наушники играют в этом вопросе важнейшую роль.

Анонс ABKONCORE B719M Virtual 7.1


Компания ABKONCORE анонсировала игровую гарнитуру B719M Virtual 7.1 с RGB-подсветкой, регулируемым оголовьем и 50-мм драйверами. Гарнитура имеет кроссплатформенную совместимость с ПК, телефоном, Nintendo, Playstation 4 и Xbox One.

Анонс ABKONCORE B719M


Кабель гарнитуры включает встроенный аудиоконтроллер с регулятором громкости и кнопками микрофона, гарнитура также имеет разъем питания USB для RGB-эффектов освещения на ПК.

Анонс ABKONCORE B719M


Гарнитура имеет двойные 50 мм неодимовые драйверы с импедансом 32Ω, чувствительностью 122 дБ, частотой 20 Гц - 20 кГц и максимальной мощностью 30 мВт. Регулируемый микрофон поставляется с импедансом 2,2 кОм и чувствительностью - 42dB.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


Читайте также:

  • ASUS анонсировала новую технологию активного шумоподавления и три гарнитуры
  • Анонс Xiaomi Bluetooth Headset Pro: долгоиграющая гарнитура с эргономичным дизайном
  • OPPO представила новые TWS-наушники с активным шумоподавлением
  • Huawei представила карманную Bluetooth-колонку
  • MSI представила игровую гарнитуру Immerse GH30 V2

    • следующая новость
    Microsoft зарегистрировала торговую марку «Xbox Series» ради выпуска бюджетной приставки Lockhart?

    предыдущая новость
    Huami представила новый чип для носимых устройств

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 июня, 2020

    Qualcomm работает над новым подэкранным сканером отпечатков пальцев

    Apple AirPods взорвались в ухе у китайского пользователя

    22 июня Applе может обнародовать на WWDC результаты самого секретного проекта за свою историю

    Уже в 2021 году OPPO собирается внедрить 80-Вт быструю зарядку SuperVOOC 3.0

    OnePlus создает сеть зарядных станций для своих смартфонов

    Слухи: Samsung Galaxy M41 получит OLED-дисплей от китайского производителя

    Microsoft зарегистрировала торговую марку «Xbox Series» ради выпуска бюджетной приставки Lockhart?

    Анонс ABKONCORE B719M Virtual 7.1: кроссплатформенные наушники для геймеров

    Huami представила новый чип для носимых устройств

    Премиум-реселлер Apple рассекретил дизайн iPhone 12

    Трем экс-сотрудникам Micron дали реальные сроки за коммерческий шпионаж

    Новый мобильный процессор AMD "Renoir" устойчиво работает и без пассивного радиатора

    Анонс Silicon Power US70: сверхбыстрый SSD с интерфейсом PCIe 4.0

    Xiaomi анонсировала игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    Xiaomi/Redmi могут выпустить новый смартфон с Dimensity 1000+ уже в июле

    Анонс Voitek GFI27QXA: игровой монитор с гарантией на каждый пиксель

    14 июня, 2020

    Metal: Hellsinger - шутер от первого лица в стиле хеви-метал - выйдет в 2021 году

    GeIL выпустила «гоночную» серию Orion RAM для геймеров и дизайнеров

    13 июня, 2020

    Ремейк "XIII" стартует на современных консолях 10 ноября

    Honor скоро представит игровой ноутбук

    ССЫЛКИ