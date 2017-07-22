Важен ли звук для геймера? Вопрос скорее риторический и уважающий себя геймер просто не станет на него отвечать. Качество звука в наушниках играет не последнюю роль не только для профессиональных игроков, но и для любителей. И это, прежде всего, касается качества восприятия самой игры и погружения в игровой мир. Поэтому, выбранные геймером наушники играют в этом вопросе важнейшую роль.
Компания ABKONCORE анонсировала игровую гарнитуру B719M Virtual 7.1 с RGB-подсветкой, регулируемым оголовьем и 50-мм драйверами. Гарнитура имеет кроссплатформенную совместимость с ПК, телефоном, Nintendo, Playstation 4 и Xbox One.
Кабель гарнитуры включает встроенный аудиоконтроллер с регулятором громкости и кнопками микрофона, гарнитура также имеет разъем питания USB для RGB-эффектов освещения на ПК.
Гарнитура имеет двойные 50 мм неодимовые драйверы с импедансом 32Ω, чувствительностью 122 дБ, частотой 20 Гц - 20 кГц и максимальной мощностью 30 мВт. Регулируемый микрофон поставляется с импедансом 2,2 кОм и чувствительностью - 42dB.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".