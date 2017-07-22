Microsoft зарегистрировала торговую марку «Xbox Series» ради выпуска бюджетной приставки Lockhart?
15 июня 2020, 14:59
Microsoft зарегистрировала 12 июня новую торговую марку «Xbox Series». Об этом сообщило издание Generation Xbox. Когда эта информация стала публичной, она вызвала недоумение, а затем бурные дебаты.
Дело в том, что у Microsoft уже есть права на торговые марки «Series X» и «Xbox Series X». Эти заявки были оформлены в начале 2020 года. В чем тогда секрет подачи заявки на новое наименование?
Развитие следующего поколения игровых консолей Microsoft постоянно сопровождается одним странным слухом. Некоторые говорят, что Microsoft не собирается ограничиваться выпуском только линейки игровых консолей Xbox Series X. В ее планы входит создание альтернативной игровой консоли, которая будет дешевле и поэтому более доступной. Часто о ней упоминают по ее кодовому наименованию «Xbox Lockhart».
Этот слух зародился много лет назад, когда Microsoft только начала развивать «семейство» Xbox, Говоря о будущих консолях, представители Microsoft не забывали говорить о них во множественном числе.
Сомнения вызывали также выбор названия «Series X». Оно прямо указывало, считали многие, что в нем заложен «итерационный» признак. Должен появиться какой-то новый аппарат «Series (любой другой символ, кроме X)».
В результате была порождена история о том, что Microsoft ведет разработку бюджетной игровой приставки под кодовым наименованием Lockhart. Ажиотаж к теме прибавила публикация в Forbes, сделанная пару месяцев назад, что «верить слухам о существовании Lockhart нельзя; это - фейк».
И все же идея о том, что Lockhart существует, а ее выпуск может произойти осенью этого года вместе с анонсом приставки Series X, осталась тайной. Против этой версии действует здравый смысл: урезать технические и функциональные возможности оборудования, чтобы запускать те же игры, но с менее продвинутыми характеристиками, нереально.
С другой стороны, можно предположить, что Microsoft могла зарегистрировать торговую марку для Xbox Series, стараясь выпустить приставку с пониженным энергопотреблением.
В то же время, регистрация товарных знаков не всегда означает, что компания непременное собирается объявить какой-то новый продукт. Например, причиной может быть желание лишить возможности менее крупных игроков использовать близкое по звучанию наименование, «экономя» свои рекламные бюджеты и получая существенную выгоду за счет раскрученности марки Microsoft.
Интригу ситуации добавляет факт, что буквально на прошлой неделе стало известно, что в файлах операционной системы Windows 10 встречаются ссылки на систему Xbox Lockhart.
Будущее покажет, кто прав.
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