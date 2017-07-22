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Слухи: Samsung Galaxy M41 получит OLED-дисплей от китайского производителя

15 июня 2020, 15:39


Серия Samsung Galaxy M не за горами, и как мы знаем, она включает в себя модели Galaxy M51 и Galaxy M41, чьи рендеры появились еще в марте. Что интересно, смартфоны этой серии станут первыми, которые оснащены OLED-дисплеями стороннего поставщика, а не дочерней Samsung Display.

Samsung Galaxy M41


Samsung Display является лидером рынка в качестве поставщика OLED-панелей для производителей смартфонов. В прошлом году дочерняя компания Samsung Electronics занимала 80% рынка малых и средних OLED-панелей.

Но монополия Samsung Display вскоре может закончиться, поскольку китайские поставщики дисплеев в последние несколько лет начали активно улучшать качество выпускаемой продукции. Фактически, Samsung Electronics сама отправила запрос в BOE на экраны для Galaxy S21, однако эти панели не прошли испытания.




Теперь, согласно последним слухам, Samsung Galaxy M41 и вовсе будет использовать OLED-дисплей, выполненный по китайской технологии TCL China Star Optoelectronics (CSOT). Смартфон будет иметь гибкий 6,67-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Такой же панелью оснащены смартфоны высокого класса, такие как Xiaomi Mi 10 и Motorola Edge.

В утечке также говорится, что Samsung Electronics тестирует OLED-панель BOE для Galaxy M41. Если CSOT удастся поставлять панели для Samsung, будущие серии Galaxy M и Galaxy A могут включать в себя дисплеи, сделанные этими двумя китайскими компаниями, а не Samsung Display. Как CSOT, так и BOE уже поставляли ЖК-панели для бюджетных смартфонов Samsung ранее.

Используя недорогие, но надежные OLED-панели от китайских поставщиков, Samsung Electronics может проводить агрессивную ценовую политику в таких странах, как Индия.



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