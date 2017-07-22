OnePlus создает сеть зарядных станций для своих смартфонов
15 июня 2020, 16:10
OnePlus, по-видимому, работает над добавлением новой программной функции, которая позволит пользователям смартфонов находить общественные зарядные станции, что позволит быстро заряжать аккумулятор на улице.
Новая функция была обнаружена журналистами. По их данным, в ближайшем будущем обладатели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro смогут воспользоваться сетью общественных зарядных станций, которую сейчас создает компания. Найти такую станцию поможет специальная функция в смартфоне.
Эти зарядные станции будут оснащены BLE-маяками,которые позволят им транслировать свое местоположение ближайшим пользователям смартфонов OnePlus. К сожалению, в настоящее время неизвестно, когда компания анонсирует эту новую сеть зарядных станций.
Известно, что развертывание сети станций уже началось, а в сети даже всплыли фотографии зарядных станций, которые были найдены в аэропорту Бенгалуру, Индия. На изображениях видно, что зарядную станцию с логотипом, универсальной зарядной вилкой и двумя USB-портами.
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