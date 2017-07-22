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OnePlus создает сеть зарядных станций для своих смартфонов

15 июня 2020, 16:10


OnePlus, по-видимому, работает над добавлением новой программной функции, которая позволит пользователям смартфонов находить общественные зарядные станции, что позволит быстро заряжать аккумулятор на улице.

OnePlus создает сеть зарядных станций для своих смартфонов


Новая функция была обнаружена журналистами. По их данным, в ближайшем будущем обладатели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro смогут воспользоваться сетью общественных зарядных станций, которую сейчас создает компания. Найти такую станцию поможет специальная функция в смартфоне.




Эти зарядные станции будут оснащены BLE-маяками,которые позволят им транслировать свое местоположение ближайшим пользователям смартфонов OnePlus. К сожалению, в настоящее время неизвестно, когда компания анонсирует эту новую сеть зарядных станций.

OnePlus создает сеть зарядных станций для своих смартфонов


Известно, что развертывание сети станций уже началось, а в сети даже всплыли фотографии зарядных станций, которые были найдены в аэропорту Бенгалуру, Индия. На изображениях видно, что зарядную станцию с логотипом, универсальной зарядной вилкой и двумя USB-портами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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