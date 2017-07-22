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Уже в 2021 году OPPO собирается внедрить 80-Вт быструю зарядку SuperVOOC 3.0

15 июня 2020, 17:41


Компания OPPO объявила о намерении выпустить в 2021 году устройства, способные поддерживать быструю зарядку при мощности до 80 Вт. В основе будущего механизма зарядки будет применяться технология SuperVOOC 3.0.

Согласно заявленным планам, эта технология позволит сократить время полной зарядки от 0 до 100% до примерно 20 минут. Для достижения такого результата потребуется увеличить мощность зарядки с нынешнего «стандарта» 65 Вт до «перспективного» уровня 80 Вт.

Эксперты отмечают, что преодолеть недостающие «15 Вт» будет очень трудно. Тем не менее, если OPPO удастся реализовать намеченные планы, зарядка «80 Вт» получит оценку как наиболее эффективное средство и может стать новым стандартом для отрасли.

Уже в 2021 году OPPO собирается внедрить быструю зарядку 80 Вт по SuperVOOC 3.0


Технология OPPO VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging) - это проприетарная технология, предложенная OPPO. В 2019 году OPPO дебютировал с версией SuperVOOC 2.0, реализовав ее на базе смартфона Reno Ace. Позднее технология появилась на некоторых других высококачественных телефонах Oppo. В их числе были Find X2, Find X2 Pro, Oppo Ace 2.

OPPO удалось очень быстро лицензировать эту технологию для 14 корпораций. По утверждению разработчика, в основе предложенного механизма лежит около 1000 различных патентов.




Чтобы разогнать скорость зарядки OPPO использует аккумулятор, оснащенный одновременно двумя ячейками. Каждый из них заряжается с помощью традиционной быстрой зарядки (32,5 или 25 Вт). Для достижения суммарного уровня 80 Вт мощность «единичной» зарядки потребуется поднять до 40 Вт.

Технически, мощность быстрой зарядки в 80 Вт позволит зарядить батарею емкостью 4000 мАч за 15 минут. В то же время, очень быстрое время зарядки батареи способно порождать проблемы. Во-первых, такая высокая мощность может в долгосрочной перспективе снижать производительность аккумулятора. Вторая главная проблема - это высокий уровень тока, применяемый для зарядки. Он способен вызывать значительный разогрев. Поэтому одна из главных задач для реализации поставленной задачи - отработать технологию отвода тепла.

Уже в 2021 году OPPO собирается внедрить быструю зарядку 80 Вт по SuperVOOC 3.0


Похожая технология применяется и в смартфоне Realme X50 Pro. Однако там она существует под другим названием - SuperDart Flash Charge.



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