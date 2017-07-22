22 июня Applе может обнародовать на WWDC результаты самого секретного проекта за свою историю
15 июня 2020, 18:48
По имеющимся слухам, Applе планирует объявить 22 июня о переходе настольных систем Mac на собственные процессоры купертиновцев. Анонс должен состояться на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). С учетом того, что остальная часть продуктового предложения Apple - смартфоны iPhone и планшеты iPad - уже работают на процессорах Apple, такой шаг может стать «роковым» и ввести отрасль в состояние бурной турбулентности.
Эксперты рынка называют этот шаг закономерным и подготовленным предыдущими событиями на рынке. В то же время, они не ожидают шока. Переход на ARM взамен Intel является, с их точки зрения, закономерным шагом.
Это решение не будет неожиданным и для Intel. Такие компании, как Microsoft, Samsung и Lenovo тоже перевели часть своих модели ноутбуков на чипы ARM. Но решение Apple может оказаться знаковым сигналом для других компаний к началу перехода на другие процессорные архитектуры.
Отмечается, что проведенные ранее испытания с использованием чипов на базе ARM показали их более высокие характеристики на определенных прикладных операциях, чем демонстрируемые процессорами Intel. Источник улучшений - применение микропроцессорной архитектуры ARM, выстроенной на сокращённом наборе команд (RISC), разработанных британской компанией ARM Limited. Эти архитектурные особенности действительно могут иметь положительный эффект и повышать производительность при большом объеме операций по выводу графики и работы приложений искусственного интеллекта. Кроме того, процессоры Apple более энергоэффективны, благодаря чему могут устанавливаться на более тонких и легких устройствах.
Сообщается, что работа над ARM-чипом продолжается уже несколько лет и считается одной из самых секретных в истории компании. Два года назад сообщалось, что Apple успешно разработала чип для Mac, взяв за основу процессор для iPad Pro. Этот тестовый образец использовался только для внутреннего тестирования. Очевидно, что полученные результаты могли убедить Apple в правильности выбранного пути.
Интересно вспомнить в этом отношении слова Стивена Синофски, бывшего президента Microsoft Windows, который стоял за разработкой операционной системы Windows, браузера Internet Explorer и других онлайн-сервисов. Он был одним из тех, кто заранее обратил внимание на шаги, предпринимаемые Apple.
Напомним, что Apple уже несколько раз меняла производителя чипов для MacBook. В начале 1990-х компания перешла с процессоров Motorola на PowerPC. В 2005 году она сделала еще один переход - с PowerPC на Intel. Первая линейка компьютеров Mac с процессором Intel появилась на рынке в январе 2006 года.
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