Apple AirPods взорвались в ухе у китайского пользователя
15 июня 2020, 19:15
Многие, наверно, помнят инциденты со смартфонами Samsung Galaxy Note 7, которые взрывались чуть ли не в руках у пользователей, что очень ударило как по репутации компании, так и по финансам. Однако, зная качество продукции Apple, сложно поверить, что тоже самое может происходить и с ней.
Однако некий китайский пользователь сообщил на собственной странице в Weibo о том, что его наушники AirPods взорвались в его ухе во время телефонного звонка. По его словам, инцидент произошел еще 19 мая. В результате 23-летний молодой человек получил незначительные травмы уха.
На руках у молодого человека есть все подтверждающие документы из больницы, в которых подчеркивается, что его травмы были вызваны взрывом. На лечение он потратил несколько дней, но даже теперь у него сохраняются проблемы со здоровьем. На переднем хряще правого ушного канала у него замечена трещина, а ухо до сих пор кровоточит.
Злополучный AirPds был куплен в дилерском магазине Apple в Ванде. Apple вернула устройство для дальнейшего расследования, чтобы установить, что произошло на самом деле. Клиент получит компенсацию в соответствии с действующим законодательством, если будет установлено, что продукт имеет проблемы с качеством.
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