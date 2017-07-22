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Qualcomm работает над новым подэкранным сканером отпечатков пальцев

15 июня 2020, 20:14


Компания Qualcomm производит не только чипсеты, но и датчики отпечатков пальцев. Например, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, используемый в серии Galaxy S10, фактически поставляется компанией Qualcomm.

Qualcomm работает над новым подэкранным сканером отпечатков пальцев


Сегодня стало известно, что полупроводниковая компания из Сан-Диего тестирует новый датчик с большей площадью и повышенной скоростью разблокировки. Информация была раскрыта на Weibo одним из инсайдеров, который сказал, что Qualcomm тестирует ультразвуковой датчик в дисплее размерами 20 x 30 мм. Новый датчик имеет большую область сканирования и более высокую скорость распознавания.



В сообщении говорится, что новый датчик, вероятно, будет поставляться в комплекте с чипсетом Snapdragon 875 в следующем году. Это означает, что мы можем увидеть новый датчик на флагманах 2021 года.

У Qualcomm также есть еще один датчик, который еще не появился в устройствах. Этот датчик отпечатков пальцев 2-го поколения 3D Sonic Max, и он способен сканировать два отпечатка пальцев одновременно. То есть пользователь сможет разблокировать свой смартфон, использовав два пальца одновременно. Ожидается, что датчик появится в предстоящей серии Galaxy Note20, которая будет запущена в августе.



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