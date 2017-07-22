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Слухи: флагман Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом

16 июня 2020, 09:01


Xiaomi в этом году уже выпустил флагман Xiaomi Mi 10 и, как ожидалось, на очереди другой флагманский смартфон - Mi Mix 4. Однако мы предполагаем, а в Xiaomi располагает, поскольку последние слухи говорят о том, что следующим флагманом компании будет Xiaomi Mi 10 Pro+.

флагман Xiaomi Mi 10 Pro+


Согласно последней утечке, Xiaomi Mi 10 Pro+ получит поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, что несомненно мощнее, чем зарядка Xiaomi Mi 10, которая имеет мощность 50 Вт. Также устройство получит 100-мегапиксельный основной датчик камеры с поддержкой 12-кратного оптического зума. На борту будет чипсет Snapdragon 865 и экран с частотой обновления 120 Гц. Ранее также сообщалось, что будущий флагман предложит 16 ГБ оперативной памяти и поддержку беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.




К сожалению, достоверность этих сведений пока подтвердить сложно, поэтому всю информацию касательно Xiaomi Mi 10 Pro+ нужно оценивать, как очередные слухи. Об этом также говорит тот факт, что ранее в сети появлялись намеки на то, что в этом смартфоне будет трудиться чипсет Snapdragon 865+, да и он, пожалуй, был бы уместен в этом флагмане. Но о его выходе также пока нет никакой конкретной информации.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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