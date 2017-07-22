Компания GIGABYTE представила сразу три новых компактных блока питания - это модель мощностью 750 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold, а также две модели мощностью 550 Вт и 450 Вт с сертификацией 80 PLUS Bronze. Как отметили в компании, при разработке этих блоков питания была существенно улучшена схемотехника и внедрены новые высококачественные материалы за счет чего существенно уменьшились их размеры.
Если говорить о каждой модели в частности, то GIGABYTE P750GM способен удовлетворить все потребности в электропитании для мощных игровых сборок ПК. Главный конденсатор P750GM сделан в Японии, а сертификация 80 PLUS Gold гарантирует стабильное электропитание и эффективное преобразование тока. P750GM также имеет функцию прекращения питания вентилятора, благодаря которой вентилятор блока останавливается, когда потребляемая мощностью составляет менее 20 процентов.
Модели P550B и P450B могут обеспечить 550 Вт и 450 Вт электропитания соответственно. Поскольку оба блока питания изготовлены из высококачественных материалов, они имеют сертификацию 80 PLUS Bronze, гарантирующую эффективность преобразования более 85 процентов. Кроме того, блоки оснащены большим вентилятором диаметром 12 мм.
В дополнение к высококачественным материалам, блоки питания имеют все необходимые механизмы защиты от перепадов напряжения. Как отмечают в GIGABYTE, все три модели способны удовлетворить запросы геймеров с самыми разными по мощности игровыми системами.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".