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GIGABYTE представила три компактных блока питания для геймеров

16 июня 2020, 09:43




Компания GIGABYTE представила сразу три новых компактных блока питания - это модель мощностью 750 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold, а также две модели мощностью 550 Вт и 450 Вт с сертификацией 80 PLUS Bronze. Как отметили в компании, при разработке этих блоков питания была существенно улучшена схемотехника и внедрены новые высококачественные материалы за счет чего существенно уменьшились их размеры.

GIGABYTE представила три компактных блока питания для геймеров


Если говорить о каждой модели в частности, то GIGABYTE P750GM способен удовлетворить все потребности в электропитании для мощных игровых сборок ПК. Главный конденсатор P750GM сделан в Японии, а сертификация 80 PLUS Gold гарантирует стабильное электропитание и эффективное преобразование тока. P750GM также имеет функцию прекращения питания вентилятора, благодаря которой вентилятор блока останавливается, когда потребляемая мощностью составляет менее 20 процентов.

GIGABYTE представила три компактных блока питания для геймеров


Модели P550B и P450B могут обеспечить 550 Вт и 450 Вт электропитания соответственно. Поскольку оба блока питания изготовлены из высококачественных материалов, они имеют сертификацию 80 PLUS Bronze, гарантирующую эффективность преобразования более 85 процентов. Кроме того, блоки оснащены большим вентилятором диаметром 12 мм.

GIGABYTE представила три компактных блока питания для геймеров


В дополнение к высококачественным материалам, блоки питания имеют все необходимые механизмы защиты от перепадов напряжения. Как отмечают в GIGABYTE, все три модели способны удовлетворить запросы геймеров с самыми разными по мощности игровыми системами.



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