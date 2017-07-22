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NHTSA наводит порядок в стихийном тестировании беспилотных автомобилей на дорогах США

16 июня 2020, 09:58


Подразделение Национального агентства США по безопасности дорожного движения NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), занимающееся вопросами обеспечения прозрачности в развитии автоматизированных систем управления на дорогах и обеспечения безопасности AV TEST (Automated Vehicle Transparency and Engagement for Safe Testing), сообщило о создании специализированного сайта, который позволит гражданам получать точную и достоверную информацию о местонахождении беспилотных автомобилей, проходящих полевые испытания на дорогах страны. Информация на сайте будет охватывать всю территорию США.

В рамках этой программы все компании, например, такие как Apple, которые проводят сейчас тестирование собственных систем управления беспилотными автомобилями на дорогах общего пользования, могут добровольно предоставлять соответствующую информацию в NHTSA. Она будет публиковаться на веб-сайте в реальном времени и будет доступна для общего доступа. Граждане смогут получать достоверную информацию и контролировать, например, появление таких автомобилей в местах своего проживания.

Будет предоставляться подробная информация о типе используемого транспортного средства. В отчет будут попадать любые автомобили - от беспилотных легковых и грузовых до тихоходных автобусов и электромобилей.

NHTSA наводит порядок со стихийным тестированием беспилотных автомобилей на дорогах США


Данная инициатива направлена на то, чтобы навести порядок в стихийном процессе тестирования беспилотных автомобилей, который наблюдается в настоящее время. Публикация в одном месте всей необходимой информации поможет соблюдать правила предосторожности и представляет несомненную важность особенно для тех граждан, которые проживают в районе тестирования.

В настоящее время такие данные собираются и представляются только регулирующим органам на уровне штата.




В беседе с Reuters Джейми Оуэнс, заместитель администратора NHTSA, также высказал надежду, что новое решение AV TEST поможет обеспечить большую прозрачность для потребителей и даст повод изменить свое отношение людям, скептически относящимся к технологии автоматизированного пилотирования.

В рамках инициативы в стране пройдет серия виртуальных ток-шоу с представителями различных компаний, которые участвуют в разработке новой технологии - Waymo, Nuro, Beep, Uber и Toyota.

Отчасти эта инициатива является ответом на негативное влияние, которое проявили местные жители на проводившиеся испытания. Например, Apple, которая уже в течение нескольких лет проводит испытания собственных систем беспилотного вождения в Калифорнии, сократила в 2019 году количество дорожных испытаний. Вместо прежних 69 зарегистрированных испытательных стендов сейчас в работе находится только 23. Их пробег в 2019 году составил менее 10% по сравнению с данными от 2018 года.



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