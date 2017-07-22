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ASUS готовит к выходу мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen 4000

16 июня 2020, 10:41


Компания ASUS, судя по всему, уже готова к выпуску ны рынок своей линейки миниатюрным персональных компьютеров PN50, работающих на процессорах AMD Ryzen 4000 Renoir. Мини-ПК уже были замечены на страницах интернет-магазина шведского ритейлера Inet.

ASUS готовит к выходу мощные мини ПК на процессорах AMD Ryzen 4000


Эти мини-ПК имеют габариты 115 x 115 x 49 мм и оснащаются процессорами от Ryzen 3 4300U до Ryzen 7 4800U. На борту также четыре слота SO-DIMM с поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, возможность установки 2,5-дюймового SSD, поддержка Wi-Fi 6, порты USB 3.2, Bluetooth 5.1, а также разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. За графику отвечает встроенный GPU Vega.




В целом, новинка мало чем визуально отличается от выпущенного ранее ASUS MiniPC PN60, который работает на процессорах Intel Kaby Lake. На сайте магазина ASUS MiniPC PN50 оценены в $326 (22 000 руб.) за модель на процессоре Ryzen 3 4300U, а модели на процессорах 4700U и 4800U стоят $386 (27 000 руб.) и $506 (35 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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