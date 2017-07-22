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Германия внедрила систему контроля контактов COVID-19, открывая дорогу для восстановления туризма в ЕС

16 июня 2020, 11:05


С 16 июня Германия запускает собственную национальную систему персонального мониторинга контактов с больными коронавирусной инфекцией. Таким образом, Германия стала последней европейской страной, которая наконец запустила соответствующее приложение для смартфонов. Как и все другие приложения, оно будет отслеживать встречи между людьми и выдавать предупреждение, если один из контактеров дает положительный результат на наличие у него признаков или подозрений на заболевание.

Большинство стран ЕС предпочли использовать автономную систему ближнего контроля, выстроенную на базе технологии Bluetooth, дальность действия которой ограничивается 10-30 м. Использование альтернативной системы отслеживания перемещения людей с использованием систем геотаргетинга с контролем их местоположения, признано навязчивым и не соответствующим нормам соблюдения независимости частной жизни.

В России пошли «своим путем» и внедрили приложение «Социальный мониторинг», разработанное компанией «Информационный город ГКУ». Оно не только «следит» по геоданным за пациентом, но не позволяет ему даже оставить телефон, на котором установлено приложение. Контроль осуществляется через отсылку в случайное время SMS-уведомлений, требующих немедленно выслать селфи для подтверждения своего присутствия. Если селфи не удается получить, данные передаются на взыскание с «пациента» штрафа, который составляет 5000 руб. Сколько штрафов удалось собрать с помощью этой системы, статистики нет.

Сделанный Германией шаг позволит государствам-членам ЕС согласовать в ближайшее время общий подход к реализации функции «международного роуминга». Это поможет «объединить» работу национальных приложений, а также оживит сферу услуг, связанную с путешествиями и туризмом.

Германия внедрила систему контроля контактов COVID-19, открывая дорогу для восстановления туризма в ЕС


Напомним, первыми странами в ЕС, которые выпустили национальные приложения для Bluetooth контроля, построенные на совместной технологической разработке Apple и Alphabet/Google, стали Швейцария, Италия, Польша и Латвия.

Немецкое приложение, получившее название Covid-Warn-App, было разработано в рамках совместного проекта SAP и Deutsche Telekom. Оно уже доступно для загрузки из Apple App Store и Google Play Store. Приложение поддерживает региональный формат доступа, поэтому для загрузки из других регионов оно не доступно.




После того, как приложение установлено, оно обычно показывает «зеленый» или безопасный статус. Если пользователь проведет более 15 минут в пределах двух метров от другого владельца приложения, у которого впоследствии обнаружится положительный результат на COVID-19, то пользователь получит уведомление, в котором ему будет рекомендовано обратиться к врачу.

Данные, передаваемые по Bluetooth, зашифрованы, в них используются псевдонимы, что исключает возможность узнать личность другого человека, с которым был опасный контакт. Другие телефоны сканируют систему, и, если в журнале обнаруживается так называемый «зараженный ключ», то владелец получает уведомление о воздействии. Никакие данные не хранятся централизованно, что делает невозможным восстановление индивидуальных контактов.

Напомним, что Норвегия, где к применению было рекомендовано приложение с контролем геоданных, приостановила вчера его работу после того, как регулятор высказался против сбора данных о местоположении, как не соответствующим решаемой задаче и призвал использовать приложение, лишь с Bluetooth-контролем.



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