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Фото складного iPhone слили в сеть

16 июня 2020, 12:09


В то время, как такие компании, как Samsung и Huawei, в этом году уже собираются запустить свои складные смартфоны следующего поколения, Apple еще даже не заикалась о возможности выпуска гаджета такого формата. Однако, последние утечки говорят о том, что компания начала работу над дизайном собственного складного смартфона.

Фото складного iPhone слили в сеть


Прототип складного Apple iPhone был обнаружен в интернете. Хотя это складной смартфон, устройство не имеет складного дисплея. Вместо этого,он получил два отдельных экрана, которые соединены шарниром. При этом, несмотря на то, что смартфон оснащен двумя отдельными экранами, когда он находится в развернутом состоянии, два экрана выглядят единым целым.




По словам инсайдера, который и слил эту информацию в сеть, смартфон имеет округлые края из нержавеющей стали. Примечательно, что дизайн этого прототипа непохож на Samsung Galaxy Fold, который также оснащен двумя разными экранами, которые при его раскладывании используются как единый дисплей.

На самом деле, дизайн складного Apple iPhone кажется похожим на конструкцию Microsoft Surface Neo и Surface Duo. Обе модели имеют складные двойные панели дисплея, которые соединены с помощью шарнира. В любом случае нам остается лишь ждать новостей от Apple, и вряд ли мы увидим складной iPhone уже в этом году.



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