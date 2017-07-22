WhatsApp запустил в Бразилии платежную систему для индивидуальных предпринимателей и SMB
16 июня 2020, 12:32
Служба обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая Facebook, запустила в работу по всей Бразилии новую систему денежного обмена. Она позволит пользователям отправлять деньги частным лицам или предприятиям SMB через чат. Отправка платежа выглядит как привычное прикрепление фотографии или видео.
Тестирование новой платежной системы WhatsApp проводилось в Индии, начиная с 2018 года. Бразилия стала первый страной, где сервис был развернут в общенациональном масштабе. Теперь он служит прямым инструментом для поддержки частного бизнеса в стране - бизнеса уровня SOHO и SMB.
В Бразилии у WhatsApp более 120 млн пользователей. Многие из них являются индивидуальными предпринимателями - такова специфика занятости населения в этой стране. Это второй по величине рынок WhatsApp после Индии. Со слов главного операционного директора WhatsApp Мэтта Идемы, WhatsApp активно используется людьми и малым бизнесом в Бразилии.
По словам Идемы, многие малые предприятия Бразилии уже используют WhatsApp в качестве маркетингового инструмента, например, для отправки каталогов и рекламных материалов. Он также обратил внимание, что развертывание сервиса WhatsApp в Бразилии может помочь пользователям, закрытых дома во время пандемии коронавируса.
Платежная система WhatsApp использует сервис Facebook Pay. Ее использование будет бесплатным для пользователей, а с предприятий (корпоративных аккаунтов) будет взиматься плата за прием платежей.
Первоначально система будет принимать платежи с дебетовых и кредитных карт от следующих банков: Banco do Brasil, Nubank и Sicredi. Обработка платежей ведется через механизм Cielo.
О планах WhatsApp по внедрению новой услуги в других странах не сообщается.
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