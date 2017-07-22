Если ваш ПК забит начинкой так, что там сложно протиснуться даже таракану, который любит погреться от тепла внутренних компонентов, но вы все еще лелеяте надежду на некий апгрейд своей систем, то вам подойдет новинка от компании Manli. Это низкопрофильная видеокарта GeForce GTX 1650.
Габариты Manli GeForce GTX 1650 составляют 172 x 121 x 41 мм, а за охлаждение отвечает компактный кулер с двумя вентиляторами и радиатором без тепловых трубок. Карта имеет тактовую частоту в пределах 1410-1590 МГц и 4 ГБ памяти GDDR6.
Ключевые обновления включают частоту памяти 12 Гбит/с и полосу пропускания 192 Гбайт/с. На борту также стандартный набор портов - DVI, HDMI и DisplayPort. Максимальная рабочая температура карты - 94 градусов по Цельсию.
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