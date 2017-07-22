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Анонс Manli GeForce GTX 1650: низкопрофильная видеокарта с памятью GDDR6

16 июня 2020, 12:50




Если ваш ПК забит начинкой так, что там сложно протиснуться даже таракану, который любит погреться от тепла внутренних компонентов, но вы все еще лелеяте надежду на некий апгрейд своей систем, то вам подойдет новинка от компании Manli. Это низкопрофильная видеокарта GeForce GTX 1650.

Анонс Manli GeForce GTX 1650


Габариты Manli GeForce GTX 1650 составляют 172 x 121 x 41 мм, а за охлаждение отвечает компактный кулер с двумя вентиляторами и радиатором без тепловых трубок. Карта имеет тактовую частоту в пределах 1410-1590 МГц и 4 ГБ памяти GDDR6.

Анонс Manli GeForce GTX 1650


Ключевые обновления включают частоту памяти 12 Гбит/с и полосу пропускания 192 Гбайт/с. На борту также стандартный набор портов - DVI, HDMI и DisplayPort. Максимальная рабочая температура карты - 94 градусов по Цельсию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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