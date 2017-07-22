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Пользователи Motorola Edge+ жалуются на серьезные проблемы с дисплеем

16 июня 2020, 13:15


Еще в апреле Motorola выпустила свой первый флагманский смартфон за многие годы - Motorola Edge+. Это ознаменовало возвращение компании в премиальный сегмент рынка. Но теперь появились сообщения о серьезных проблемах с дисплеями столь долгожданного флагмана.

Пользователи Motorola Edge+ жалуются на серьезные проблемы с дисплеем


Пользователи флагманского устройства пожаловались на неизвестные фиолетовые пятна и зеленый оттенок, который появляется на дисплее смартфона. Такие проблемы вызывают у компании серьезное беспокойство, ведь смартфон стоит приличные $1000 (70 000 руб.). По словам некоторых владельцев Motorola Edge+, фиолетовые пятна появляются на краях дисплея, если устройство используется в течение длительного времени. Они могут пропадать, но вновь появляются, после очередной продолжительной сессии.




Значительное число пользователей также сообщили о том, что эти фиолетовые пятна становятся больше. Это не единственная проблема с дисплеем флагмана Motorola, поскольку некоторые владельцы также замечали зеленый оттенок на дисплее. Компания признала проблему и сейчас работает над ее устранением.

Пользователи Motorola Edge+ жалуются на серьезные проблемы с дисплеем


Сообщается, что все текущие проблемы должно исправить обновление программного обеспечения. В компании посоветовали пока не менять свои смартфоны, поскольку проблема кроется именно в программной, а не аппаратной части устройства.



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