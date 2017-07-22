Google собирается предложить «Принца» («Prince») взамен «Алиса»
16 июня 2020, 14:05
Первое время Google видела себя на рынке в первую очередь как поставщик программных решений. Это дало возможность многим компаниям, производителям гаджетов, активно применять программные технологии Google, выдавая их за свои, и продвигать собственные, брендированные гаджеты, оставляя Google в тени.
Похоже, Google перестало нравиться такое положение, и компания собирается предложить рынку собственную умную колонку под брендом Nest. Сейчас эта разработка носит кодовое название «Prince» («Принц»).
Почему Google выбрал такое странное название? Можем предположить, что оценивая рынок и встретив там продукт под названием «Алиса», в Google вспомнили, что в жизни Алиса вовсе не была принцессой. Поэтому на горизонте непременно должен появиться... Принц (или Prince).
Если сейчас спросить любого пользователя, какое новое оборудование Google есть в его распоряжении или он собирается купить, то непременно многие вспомнят про недорогой смартфон Pixel 4a и «аппаратную» ТВ-приставку Sabrina на Android. В Google решили довести счет как минимум до трех и стали готовиться к выпуску умной колонки под брендом Nest.
Nest - это собственный бренд Google, появившийся еще в 2014 году благодаря приобретению компании Nest Labs. Она стала базовой для разработки в Google самостоятельного направления по выпуску продуктов для умного дома, включая интеллектуальные колонки, интеллектуальные дисплеи, потоковые устройства, термостаты, детекторы дыма, маршрутизаторы и системы безопасности, включая интеллектуальные дверные звонки, камеры и интеллектуальные ключи. Время идет, но это подразделение до сих пор не слишком активно выпускает новые продукты.
Сообщается, что Google не собирается делать «космический» дизайн и согласна выбрать «теплый», знакомый дизайн с использованием тканных покрытий, создающих ощущение уюта.
Пока о новом продукте доступно совсем мало информации. Сообщается, что его программную основу составит механизм Google Assistant - облачный сервис персонального ассистента, разработанный Google и предоставляющий возможность ведения разговора в обоих направлениях. Информации о других особенностях будущего гаджета пока нет.
Примечательно, что у будущего «Принца» не будет никаких дисплеев, которые могут выдать посторонним, о чем спрашивали или что хотели узнать через него ранее. Google собирается сфокусироваться на работе с голосовой и звуковой информацией, используя собственные мощные драйверы.
Пока нет информации даже о сроках запуска данного гаджета. Его цена также остается под завесой тайны.
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