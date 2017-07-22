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Google собирается предложить «Принца» («Prince») взамен «Алиса»

16 июня 2020, 14:05


Первое время Google видела себя на рынке в первую очередь как поставщик программных решений. Это дало возможность многим компаниям, производителям гаджетов, активно применять программные технологии Google, выдавая их за свои, и продвигать собственные, брендированные гаджеты, оставляя Google в тени.

Похоже, Google перестало нравиться такое положение, и компания собирается предложить рынку собственную умную колонку под брендом Nest. Сейчас эта разработка носит кодовое название «Prince» («Принц»).

Почему Google выбрал такое странное название? Можем предположить, что оценивая рынок и встретив там продукт под названием «Алиса», в Google вспомнили, что в жизни Алиса вовсе не была принцессой. Поэтому на горизонте непременно должен появиться... Принц (или Prince).

Google собирается предложить «Принца» («Prince») взамен «Алиса»


Если сейчас спросить любого пользователя, какое новое оборудование Google есть в его распоряжении или он собирается купить, то непременно многие вспомнят про недорогой смартфон Pixel 4a и «аппаратную» ТВ-приставку Sabrina на Android. В Google решили довести счет как минимум до трех и стали готовиться к выпуску умной колонки под брендом Nest.




Nest - это собственный бренд Google, появившийся еще в 2014 году благодаря приобретению компании Nest Labs. Она стала базовой для разработки в Google самостоятельного направления по выпуску продуктов для умного дома, включая интеллектуальные колонки, интеллектуальные дисплеи, потоковые устройства, термостаты, детекторы дыма, маршрутизаторы и системы безопасности, включая интеллектуальные дверные звонки, камеры и интеллектуальные ключи. Время идет, но это подразделение до сих пор не слишком активно выпускает новые продукты.

Сообщается, что Google не собирается делать «космический» дизайн и согласна выбрать «теплый», знакомый дизайн с использованием тканных покрытий, создающих ощущение уюта.

Пока о новом продукте доступно совсем мало информации. Сообщается, что его программную основу составит механизм Google Assistant - облачный сервис персонального ассистента, разработанный Google и предоставляющий возможность ведения разговора в обоих направлениях. Информации о других особенностях будущего гаджета пока нет.

Примечательно, что у будущего «Принца» не будет никаких дисплеев, которые могут выдать посторонним, о чем спрашивали или что хотели узнать через него ранее. Google собирается сфокусироваться на работе с голосовой и звуковой информацией, используя собственные мощные драйверы.

Пока нет информации даже о сроках запуска данного гаджета. Его цена также остается под завесой тайны.



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