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HTC представила смартфоны HTC Desire 20 Pro и HTC U20 5G

16 июня 2020, 14:30


HTC представила два новых смартфона, вокруг которых в последние пару месяцев ходило множество слухов. Это модели Desire 20 Pro и U20 5G. Последний является первым смартфоном с поддержкой сети пятого поколения, выпущенным компанией.

HTC представила смартфоны HTC Desire 20 Pro и HTC U20 5G


HTC Desire 20 Pro так же, как и многие другие доступные смартфоны на рынке работает от Qualcomm Snapdragon 665, а вот объем его оперативной памяти достаточно высок - 6 ГБ. 128 ГБ встроенной памяти устройства можно расширить за счет карты microSD.

Он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей. В экране есть отверстие, где расположена 25-мегапиксельная фронтальная камера. Что касается основной камеры, то здесь она представлена четырьмя сенсорами - это 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а также датчик глубины и датчик макросъемки по 2 мегапикселя каждый.




На борту также поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, 3,5-мм разъем для наушников, USB Type-C, многофункциональный NFC и задний сканер отпечатков пальцев. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Как уже упоминалось выше, HTC U20 5G - это первый 5G-смартфон компании. Он имеет аналогичный дизайн и мало отличимые от Desire 20 Pro спецификации, за исключением некоторых незначительных изменений, таких как процессор и размер дисплея.

HTC представила смартфоны HTC Desire 20 Pro и HTC U20 5G


Итак, под капотом смартфон имеет чипсет Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти вместе с 256 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить за счет microSD. На борту 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с соотношением сторон 20:9 с отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера имеет аналогичные с предыдущей моделью характеристики. Тоже самое касается и всего остального.

Цены на новинки в HTC пока не раскрывают.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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