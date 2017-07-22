Samsung запатентовала смартфон с шестью поворотными датчиками камеры
16 июня 2020, 15:20
С каждым новым поколением производители смартфонов улучшали и, в некоторых случаях, даже увеличивали количество датчиков изображения на своих устройствах. В новом патенте Samsung показал новое устройство, которое имеет колоссальные 6 камер на задней панели, в том числе перископический объектив.
Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 года в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Сама же заявка была опубликована ранее на этой неделе. В патенте представлена смартфон с уникальной конструкцией камеры - она имеет шесть датчиков, которые оборудованы механизмом наклона.
Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм на задней панели вместе с телеобъективом. Эти датчики расположены горизонтально по три в каждом ряду и светодиодной вспышкой. В обычном режиме эти камеры направлены в обычном вперед, но в "активном режиме" они могут наклоняться в сторону по горизонтали или вертикали.
Это позволяет датчикам достигать более широкого фокусного расстояния в целом и может даже помочь в создании панорамных снимков без перемещения самого смартфона. Кроме того, говорят, что наклонные линзы также предлагают "эффект боке", который подразумевает размытые фоны на панорамном изображении.
К сожалению, эта такая технология все еще слишком дорога для массового производства, но предлагает различные преимущества. В качестве примера можно привести улучшенные снимки при низкой освещенности с помощью модуля array camera. Обычные изображения также могут иметь более высокий динамический диапазон, и эффект боке может быть нацелен на большее количество объектов индивидуально.
Патент Samsung также сопровождается описанием недостатков этой системы, причем заметным из них является размер модуля камеры. Поскольку он будет размещен в флагманском устройстве, устройству может потребоваться всплывающий механизм для размещения датчиков, и при этом смартфон должен быть еще и тонким.
К сожалению, неизвестно, будет ли Samsung на самом деле разрабатывать и продавать подобный смартфон в ближайшем будущем, но технология действительно предлагает заглянуть в будущие поколения смартфонов.
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