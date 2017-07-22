Необычная игровая консоль KFConsole: 4K-гейминг вместе с курочкой от KFC
16 июня 2020, 15:51
Хорошо известно, что для геймеров есть только одна проблема, которую не смогли до сих пор решить ни один из вендоров, выпускающих игровые приставки. Ни Sony, ни Microsoft, ни Nintendo не смогли догадаться о существовании такой проблемы. А она на поверхности и о ней знают все геймеры мира: в процессе игры геймер может проголодаться. Чтобы решить проблему, ему придется покинуть игровое поле, а это чревато большими трудностями в игровом процессе в будущем.
Неизвестный американский производитель, компания Kentucky Fried Chicken, более известная многим под псевдонимом «ресторан быстрого питания KFC», решила вторгнуться в мир геймеров - то ли в шутку, то ли всерьез - никто не знает.
На 12 ноября намечена презентация новой игровой консоли под названием «KFConsole». Она будет выделяться на фоне сильных конкурентов не только премиальными характеристиками и поддержкой видео 4K. Новая консоль предоставит необычную услугу для геймеров, о которой они могли только мечтать раньше.
Как сообщается, игровая приставка будет оснащена дополнительным приспособлением, представляющим собой встроенный подогреватель для курицы. Все необходимые дополнительные элементы, такие как решетка для курицы, поддон для слива образующегося жира, лоток для выкладки готового блюда - все при нем.
Информацию обнародовал сайт под громким названием KFC Gaming. Присутствие в названии обозначения KFC. Ответного протеста со стороны KFC за использование в коммерческих целях обозначения не поступало. Это позволило многим прийти ко мнению, что сайт настоящий.
Более того, поступило сообщение, что инициатором этой громкой новости стало внутреннее PR-подразделение KFC, отвечающее за работу с социальными медиа. Они сообщили, что приставка-гриль поддерживает 4K и имеет встроенный нагреватель.
Достоверности вспоминаются прежние яркие PR-акции компании. У многих на памяти доставка коробок с поджаренной курицей дронами от KFC, продажа куриных поджарок за биткоины в рамках программы Bitcoin Bucket и даже инновационные коробки для доставки курицы со встроенной зарядкой для телефонов. И вот теперь - KFConsole.
Консоль имеет форму куриного ведра. «Куриная камера» находится над устройством для чтения дисков. Все сделано как «в лучших домах Лондона и Парижа».
KFC явно подшучивает над текущими консольными войнами и извлекает выгоду из анонса PlayStation 5, который состоялся на днях. Но самые «опытные» геймеры будут ждать 12 ноября. Кто знает? А вдруг сказка обернется былью?
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