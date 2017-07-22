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США готовы перейти на новые правила ограничений для Huawei, признав свою ошибку

16 июня 2020, 17:24


В США подтвердили сообщение Reuters, что в настоящее время уже внесены изменения в установленные запреты, которые запрещают американским компаниям участвовать в совместных проектах или вести бизнес, если одним из его участников является Huawei. Оказалось, что отказ от участия в проектах, связанных с выработкой стандартов для сетей 5G, наносит существенный вред самим американским компаниям.

Министерство торговли США и другие государственные агентства уже подписали соглашение об изменении существующих правил. Сейчас этот документ ждет публикации в Федеральном реестре, сообщает Reuters.

США готовы перейти на новые правила ограничений для Huawei, признав свою ошибку


Со слов Вилбура Росса, министра торговли США, государство не планирует уступать лидерство в глобальных инновациях. Поэтому Департамент стремится защитить интересы национальной безопасности и внешней политики США и готов поощрять промышленность страны в использовании своего потенциала и отстаивания приоритетного выбора технологий, созданных в США. По его мнению, американские технологии должны быть учтены в международных стандартах.




Ожидается, что беспроводные сети 5G будут играть важную роль для поддержки многочисленных бизнес-инноваций ближайшего будущего. Это касается самых разных отраслей, начиная от высокоскоростной передачи видео до беспилотных автомобилей.

В прошлом году США занесли Huawei в особый список организаций, использование товаров которых представляют угрозу для национальной безопасности. Этот документ относится к Министерству торговли США. Он обязывает американские компании не поставлять свои технологии для применения в таких продуктах.

Однако, как заявляют представители промышленности США, нынешние ограничения ставят США в невыгодное положение, прежде всего, когда речь идет о разработке стандартов. Эта работа требует выработки новых спецификаций, которые позволят оборудованию от разных производителей работать вместе. Отсутствие представителей США при разработке таких спецификаций ведет к тому, что в будущем американским компаниям будет крайне сложно производить оборудование, удовлетворяющее принятому стандарту.



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