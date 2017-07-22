Компания MMD представила новый монитор Philips 272B1G, сочетающую в себе высокую производительность и оптимальный комфорт для пользователя. Это 27-дюймовый монитор с разрешением Full HD. Модель 272B1G не только обеспечивает ощутимую экономию энергии, но и гарантирует повышение продуктивности благодаря широкому спектру высокопроизводительных и интеллектуальных функций, включая технологию IPS, режим LowBlue и подставку Smart Ergo Base.
Как отмечает производитель, новый монитор - это прежде всего экологичность. Он выполнен из материалов, которые не содержат в себе свинца, ртути и других вредных веществ. Кроме того, все пластмассовые детали корпуса, металлические детали каркаса и упаковочные материалы на 100% подлежат вторичной переработке.
На борту новинки датчик PowerSensor, который обнаруживает отсутствие пользователя перед экраном и автоматически снижает яркость монитора, сокращая затраты на электроэнергию до 70%. Кроме того, устройство оснащено технологией LightSensor, которая регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, и опцией нулевого энергопотребления, которая устраняет скрытое энергопотребление простым щелчком одного переключателя.
Также в Philips 272B1G используется новая технология светодиодной подсветки, которая поддерживает яркость и цвет на привычном уровне, используя значительно меньше энергии. Класс энергопотребления A++ дополнительно подчеркивает энергоэффективность модели.
Монитор оснащен широким набором функций. для максимального комфорта глаз пользователя. Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфорт для глаз, а полностью регулируемая подставка Smart Ergo Base позволит разместить монитор в оптимальном положении для максимального удобства, помогая снизить физическую нагрузку в течение долгого рабочего дня.
Монитор Philips 272B1G появится в продаже в июне 2020 года по ориентировочной цене 18 108 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".