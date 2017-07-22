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Lenovo представила свой ответ Microsoft Surface Pro X

16 июня 2020, 20:05


Несколько недель назад Lenovo анонсировала Yoga Duet 7i и Ideapad Duet 3i, которые являются своего рода ответами на Surface Pro и Surface Go от Microsoft соответственно. Сегодня же компания представила свой ответ на Surface Pro X, получивший название Lenovo Flex 5G.

Lenovo представила свой ответ Microsoft Surface Pro X


Lenovo Flex 5G, как говорится в названии, имеет поддержку подключения 5G, но это всего лишь одна из его ключевых функций. Под капотом чипсетSnapdragon 8cx в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.



Новинка оснащена 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и максимальной яркостью 400 нит. Как вы можете видеть на изображениях, Lenovo Flex 5G может похвастаться довольно тонкими рамами и имеет шарнир 360°, поэтому вы можете использовать его в режиме планшета.

Lenovo представила свой ответ Microsoft Surface Pro X


Устройство имеет два порта USB-C 3.1 и комбинированный порт для наушников и микрофона. Он также имеет слот nano-SIM и считыватель отпечатков пальцев. Клавиатура имеет подсветку, и Lenovo говорит, что батарея емкостью 60 Вт*ч может держать заряд до 24 часов и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Цена новинки $1400 (98 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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